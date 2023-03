Lyt til artiklen

Rygterne om den græske prins og den britiske model har floreret siden slutningen af 2022.

I februar blev de så spottet sammen for første gang – kyssende, hånd i hånd gennem Londons gader.

Nu kunne det ligne, at den 24-årige græske prins Konstantin-Alexios og den 36-årige britiske model Poppy Delevingne selv bekræfter det kæresteforhold, som mange har spekuleret i.

Den græske prins af Grækenland og Danmark har nemlig for første gang delt et billede af modellen, der er søster til modellen Cara Delevingne, i en story på sin Instagram.

Mandag 13. marts delte den græske prins Konstantin-Alexios for første gang selv et billede af den 12 år ældre britiske model Poppy Delevingne.

Her ser man Poppy Delevingne i lilla bikini på en eksotisk lokation med palmer og blomster, hvor hun drikker ud af en kokosnød.

Parret har dog endnu ikke officielt hverken kommenteret eller bekræftet deres forhold.

Helt formelt skulle Poppy Delevingne, der også har arbejdet som skuespiller, da også ifølge Daily Mail stadig være gift med den 43-årige erhvervsmand James Cook.

Ingen af dem har dog kommenteret det mulige brud, som ifølge mediet skulle være sket allerede i starten af sidste år.

Dog har ægteparret i hvert fald brudt deres fælles modelvirksomhed, hvor James Cook i januar trådte af som direktør.

Prins Konstantin-Alexios er prins af Grækenland og Danmark.

Han er barnebarn af dronning Margrethes lillesøster, Anne-Marie. Hun var dronning af Grækenland, indtil monarkiet blev afskaffet i 1974.

Dengang rykkede Anne-Marie og familien til London, og det er også her, både prins Konstantin-Alexios og hans nye modelflamme er vokset op.

I februar blev den 24-årige græske prins Konstantin-Alexios og den britiske 36-årige model Poppy Delevingne første gang spottet sammen, hånd i hånd gennem London.

Poppy Delevingne er desuden nære veninder med prins Konstantin-Alexios' storesøster, den 26-årige prinsesse Maria-Olympia.

Den britiske prins William er desuden gudfar til prins Konstantin-Alexios.