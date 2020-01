Tik tak tik tak...Tiden er imod prins Joachim, der ifølge kongehusekspert Søren Jakobsen, bør gøre som prins Harry og hurtigst muligt finde sig et rigtigt arbejde og frasige sig sin apanage

I starten af årtusindet mistede norske prinsesse Märtha Louise både royal titel og apanage. I efteråret var det Sveriges kong Carl Gustafs tur til at fjerne royale pligter fra sine to yngste børn Madeleine og Carl Phillip, og nu har Storbritanniens prins Harry altså annonceret, at han vil trække sig og på sigt gøre sig økonomisk uafhængig.

De europæiske kongehuse er i opbrud. Som kongehusekspert og forfatter Søren Jakobsen forklarer, vil et moderne demokrati ikke finde sig i at finansiere et kongehus fuld af prinser og prinsesser, der render rundt uden reelle arbejdsopgaver.

Og her mener Søren Jakobsen, at det ikke ser godt ud for Danmarks egen prins Joachim, der ligesom sine royale kollegaer står i skyggen af en tronarving. Når kronprins Frederiks ældste søn, prins Christian, om fire år fylder 18 og dermed bliver myndig, ryger prins Joachim endnu længere ned af rangstigen.

Prins Joachim. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Prins Joachim. Foto: CLAUS FISKER

Prins Joachim er for tiden i gang med at efteruddanne sig i Paris.

Han afslutter sit ophold på militærskolen til sommer, og herefter skal han til at kigge grundigt i jobannoncerne, lyder det fra Søren Jakobsen.

»Der er ikke plads til ham i det danske kongehus. Han har en millitæruddannelse, men hvad skal forsvaret med en prins, der ikke har haft nogen praktisk kommando i lang tid? Han bør finde et job i udlandet og gøre som de andre europæiske royale og sige 'tak for støtten, nu vil jeg sige farvel til min apanage og tjene mine egne penge'.«

Søren Jakobsen mener derudover, at prins Joachim har håndteret hele sit ophold i Paris problematisk.

»Det er sympatisk og forståeligt, at han prøver lægge noget til sin uddannelse og dermed skabe sig en anden tilværelse, men han lavede en afgørende fejl, da han tog af sted,« forklarer han og uddyber:

»Der er ikke nogen dansker, der får større uddannelsesstøtte end Joachim, og det tog han som en selvfølge. Han skulle have ladet Dronningen bringe det op for statsministeren først, så finansudvalget kunne godkende det - hvilket et flertal havde sagt ja til - og så havde alt været i orden. Nu bliver det som om, at Joachim kører videre i sin arrogante stil, og det kan skade ham på sigt.«

Før prins Joachim går helt i panik, er der dog støtte at hente hos Michael Bregnsbo, lektor i historie på Syddansk Universitet.

Han mener, der stadig er behov for prins Joachim i det danske kongehus som rigsforstander. Han har dog brug for at have en offentlig rolle, der viser, hvad han laver.

Prins Harry og Meghan. Foto: Damir Sagolj Vis mere Prins Harry og Meghan. Foto: Damir Sagolj

»Det at han fx optræder som tv-stjerne (DR-serien 'Joachim fortæller..' der blev sendt i efteråret, red.) viser, at han også kan spille en rolle i offentligheden,« forklarer han.

»Joachim er allerede en alt for offentlig person til, at han kan trække sig tilbage.«

Michael Bregnsbo mener derimod, at det er kongehusets yngre børn, der med tiden bør 'lave en Harry' og sige farvel til alle goder.

»Frederik og Marys yngre børn vil forventes at skulle tjene sine egne penge. Det samme gælder prins Joachims børn. Det går ikke, at de kører rundt i dyre biler og holder vilde fester som kongelige uden at gøre noget til gengæld. De bør leve en mere almindelige anonym tilværelse.«