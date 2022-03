Først var der 'Megxit', så var der prins Andrews uheldige sag, og senest kom prins William og hertuginde Kate i stiv modvind under en tur til Jamaica.

Det britiske kongehus har ikke været forskånet for skandaler den seneste tid, og det kunne tydeligt mærkes under tirsdagens mindegudstjeneste for prins Philip.

Både prins Andrews opsigtsvækkende ankomst med dronningen og prins Harrys fravær satte fokus på kongehusets store problemer.

»Det ligner, at det britiske kongehus står i en brydningstid og har svært ved at finde en grimasse, der kan passe. De unge er ikke enige med hinanden. William er tilsyneladende ikke i fodslag med sin bedstemor og far i forhold til, hvordan man agerer offentligt i udlandet, og i det hele taget virker det hele meget vaklende. Og ikke meget selvsikkert eller hvilende i sig selv,« lyder det fra B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

Det vakte opsyn, at dronning Elizabet havde valgt netop prins Andrew til at eskortere sig ved tirsdagens mindehøjtidighed for prins Philip.

»Og det er da en grund til en vis alarm for kongehuset, som de sidste par år ikke har haft god omtale. De har brug for lidt medvind.«

Under tirsdagens ceremoni vakte det især opsigt, at prins Andrew, der i flere år har været sat i forbindelse med sexforbryderen Jeffrey Epstein, for første gang i mange måneder blev set offentligt. Og at han kom gående arm i arm med sin mor.

Det bragte minderne tilbage til den skandaløse sag, der om nogen, har kastet en skygge over kongehuset.

Men hele seancen åbnede også lidt det friske sår fra prins William og hertuginde Kates uheldige Jamaica-tur i sidste uge, hvor prins William og hertuginde Kate oplevede en række uheldige episoder.

Det gik helt galt, da prins William og hertuginde Kate ville genskabe en scene fra da dronning Elizabeth besøgte Jamaica i 1953.

Blandt andet lod de sig transportere rundt på ladet af en firehjulstrækker for at genskabe en scene fra dronningens visit til øen, der er en del af Commonwealth, i 1953. I stedet blev de hånet for at være 'tonedøve' og ude at trit med virkeligheden.

Desuden nægtede indbyggerne i en belizisk landsby at lade parret besøge en kakaofarm, hvilket ellers var planlagt.

»Jamaicaskandalen var meget stor i Storbritannien. Det virker simpelthen som om, at de har svært ved at finde tidens tone,« siger Illeborg og fortæller, at flere reportere, der har været med på turen, har fortalt, at William og Kate var direkte rystede:

»William og Kate har som oftest meget godt styr på folkestemningen. Men det havde de ikke her. Det var helt malplaceret,« siger han og tilføjer:

Prins William og Kate nedtonede hurtigt deres udseende og tøj, da de fandt ud af, at de havde helt forkert fat.

»De kom til at virke mærkelige, ude af trit med noget som helst. Og blev filmet på alle de forkerte steder. Og med det forkerte tøj på.«

Prins William forsøgte til sidst at redde situationen ved at holde en meget følelsesladet tale, da han og Kate var til officiel middag hos Jamaicas regeringsleder, Patrick Allen.

Men heller ikke den faldt i god jord alle steder.

I talen anerkendte prinsen den smerte, som stadig sidder i Jamaica, ligesom han også gav udtryk for, at nogle af landene af Commonwealth på sigt selv kunne beslutte, om de ønskede at være med.

Det var heller ikke populært, at de kongelige hilste igennem lokalbefolkningen gennem et hegn.

Men det kastede ham blot ud i et andet problem:

»Det er jo nye vinde, men det tyder også på rørte vande i det hele taget, for det ville dronningen aldrig havde sagt,« siger Illeborg og forklarer, at det altså tyder på, at der er uenighed på de interne linjer.

»Det er som om, at man står midt i en brydningstid og prøver at få fodfæste.«