I 2019 lykkedes det - med hjælp fra staten - kongehuset at få vendt flere års underskud til overskud.

Således kan kongehuset præsentere grønne tal i årsregnskabet, der netop er blevet udgivet torsdag. Overskuddet for sidste år er landet på omtrent 1,9 millioner kroner - og det er ganske tilfredsstillende, lyder det i hofmarskallens beretning.

»Resultatet afspejler, at kongehuset de seneste år har arbejdet med at tilpasse organisationen. Desuden viser resultatet et større finansielt afkast af opsparingen end forventet i 2019.«

I 2018 stod der et minus på 1,6 millioner på bundlinjen, men med til det store billede hører også, at kongehuset i 2018 havde indtægter på 81,6 millioner fra staten. I 2019 var det beløb steget til 83,8 millioner, og kongehuset modtog altså 2,2 millioner kroner mere fra staten end året forinden.

Ikke desto mindre udtrykker hofmarskallen altså tilfredshed med regnskabet, og denne tilfredshed bliver kun større set i lyset af, at kongefamilien havde travlt i 2019. Også mere travlt en normalt.

Dronning Margrethe og familien for nemlig i 2019 rundt fra det ene arrangement til det andet - både i det danske kongerige og i andre dele af verden.

I alt deltog familien med det blå blod ved mere end 580 officielle arrangementer. Her er medregnet alt fra statsbesøg, åbninger af udstillinger, jubilæer og udlandsbesøg. Heriblandt Dronningens tur til Argentina.

Kongehusets rejseomkostninger til statsbesøg i udlandet og andre officielle udlandsrejser dækkes af en ramme under Udenrigsministeriet. I 2019 var der - i lighed med tidligere år - afsat en ramme på 4,5 millioner kroner.

Selvom kongehuset samlet set kommer ud med et overskud for 2019, er det ikke kronprinsfamiliens fortjeneste. Igen i år leverer kronprins Frederik og co. nemlig røde tal.

Således modtog familien lige knap 21 millioner kroner fra staten sidste år, men når alt er regnet sammen, står der alligevel et minus på bundlinjen. Helt konkret 220.062 kroner.

Med det in mente har 2019 dog alligevel været bedre for kronprinsen rent økonomisk sammenlignet med 2018. I sidste års regnskab lød underskuddet således på knap 400.000 kroner.

Prins Joachim modtog i 2019 omtrent 3,6 millioner kroner i årpenge samt 385.000 kroner i momsrefusion.