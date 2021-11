Monacos prinsesse Charlene er mandag morgen vendt hjem til sin familie efter et halvt år hver for sig.

Den langvarige afstand til hendes mand fyrst Albert og deres seksårige tvillinger Jacques og Gabriella, som har befundet sig i et helt andet land end hende, har undervejs sat gang i flere spekulationer omkring det skandaløse ægtepar. Men nu er de altså gladeligt genforenet.

Det skriver mediet Nice-Matin, der har delt et billede af den genforenede familie i tæt omfavnelse.

Prinsesse Charlene blev taget imod med blomster af fyrst Albert, prins Jacques og prinsesse Gabriella i lufthavnen i Sydfrankrig, førend den royale familie sammen fløj til Monaco.

La princesse Charlène est de retour à Monaco https://t.co/G30ETP2hq9 pic.twitter.com/qOvnuF9Nu9 — Nice-Matin (@Nice_Matin) November 8, 2021

Prinsesse Charlene var taget på velgørenhedsbesøg i sit hjemland Sydafrika i maj for et halvt år siden, da hun fik en infektion i øret, som fik hende indlagt og opereret.

Siden har hun ikke været hjemme i Monaco, da flere indgreb løbende blev nødvendigt og hun samtidig blev frarådet at flyve på grund af infektionen, forklarede prinsessen selv.

Alligevel florerede rygterne om, at hun og prins Albert af Monaco skulle have ægteskabelige problemer, som var roden til den langvarige afstand.

Parret måtte tilmed begge ud og afvise de sejlivede spekulationer.

Tvillingerne og deres forældre fotograferet i november 2019. Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere Tvillingerne og deres forældre fotograferet i november 2019. Foto: SEBASTIEN NOGIER

»Hun tog ikke afsted, fordi hun var sur på mig eller nogen andre. Hun skulle til Sydafrika for at revurdere sin organisations arbejde dernede og for at holde lidt fri med sin bror og nogle venner,« cementerede prins Albert overfor People.

Prinsesse Charlene har da også fået besøg af sin mand og deres børn i Sydafrika undervejs i deres halve års adskillelse, senest i august måned.

Og adskillelsen har ikke været nem, forklarede fyrstinden i juli måned.

»Det har været en meget svær tid for mig. Jeg savner min mand og mine børn så meget. Det, som var sværest for mig, var, da lægeteamet sagde, at jeg ikke kunne komme hjem til vores tiårs bryllupsdagsfejring,« sagde hun til sydafrikanske Channel24.

Kort efter genforeningen med familien satte prinsesse Charlene også ord på situationen.

»God dag i dag. Tak til jer for at holde mig stærk,« skrev prinsessen i et Instagram-opslag med Nice-Matins billede af den royale familie.