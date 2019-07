For prinsesserne i eventyr er livet en dans på roser.

Men sådan er det langt fra for de kvinder, der er en del af Dubais royale familie. Flere er dem har sågar forsøgt at flygte fra landet.

Og det er der god grund til, fortæller det udstødte medlem af familien Marcus Essabri i et interview med amerikanske 9News.

»Der er ingen frihed. Hvis jeg var blevet der - hvis jeg var blevet holdt der - tror jeg ikke, jeg havde overlevet,« fortæller han.

Det er ellers sjældent, at offentligheden får indblik i livet bag murene hos den herskende familie.

Men Marcus Essabri, der er nevø til Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, føler sig nødsaget til at bryde tavsheden.

Han kan simpelthen ikke sove om natten, fordi han frygter for sine prinsesse-kusiner Shamsa og Latifas ve og vel, fortæller han.

»Jeg er et sidste håb. Jeg tror, at alt, hvad nogen gør, vil hjælpe dem.«

Pave Frans og sheiken mødtes i februar i år.

Han fortæller desuden, at livet for paladsets kvinder er præget af pinefulde konsekvenser, hvis de forsøger at udfordre deres meget begrænsede frihed.

Noget, som både prinsesse Shamsa og prinsesse Latifa, der begge er døtre af den rige og magtfulde sheik, tidligere har gjort.

I 2000 flygtede den dengang 18-årige prinsesse Shamsa til England, hvor hun opholdt sig i et par uger, får hun blev fundet og tvunget tilbage til Dubai.

Siden flugten for to årtier siden har ingen set hende offentligt.

Det udleverede billede af prinsessen sammen med den tidligere irske minister og FN-kommisær, Mary Robinson, er det eneste, offentligheden har set af hende, siden hun blev pågrebet under sig flugt fra sheikdømmet.

I februar 2018 besluttede hendes søster, den dengang 32-årige prinsesse Latifa, ligeledes at komme væk fra sin familie, som hun anklagede for at misbruge og frihedsberøve hende.

Det nøje planlagte flugtforsøg slog dog fejl, og i marts samme år blev hun pågrebet af soldater, da hun forsøgte at nå til Indien i en båd.

Det er usikkert, hvad der siden er sket med hende, for hun er heller ikke blevet set offentligt siden.

I december sidste år frigav De Forenede Emirater dog nogle billeder, hvor hun står sammen med Mary Robinson, der er tidligere højkommisær for menneskerettigheder i FN.

Sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum og prinsesse Haya ses her til et arrangement sidste år. Nu vil prinsessen skilles.

Endnu en Dubai-prinsesse har nu valgt at udfordre de stramme rammer i sheikdømmet. 45-årige prinsesse Haya, som er en af Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoums koner, flygtede nemlig for nylig til England sammen med parrets to yngste børn.

Nu har hun i England søgt om skilsmisse fra sheiken. En skilsmisse, der skal for retten i London.

Marcus Essabri håber, at retssagen vil være med til at give verden et indblik i det miserable forhold, kvinderne ifølge ham lever under.

»Jeg håber, at hun vil bruge retssagen til at fortælle verden om, hvordan de bliver behandlet. Hun har nu muligheden for at gøre noget for de stakkels kvinder (prinsesse Latifa og Shamsa, red.).«