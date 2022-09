Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det britiske kongehus er god for rigtig mange milliarder kroner.

Og efter dronning Elizabeths død har Storbritannien og Commonwealth fået en ny monark i form af sønnen Charles III og derfor skal mange milliarder kroner nu flyttes rundt internt i det britiske kongehus.

Ikke nok med store summer af penge, så råder kongehuset også over slotte, paladser, land, smykker, værdifuld samling af frimærke, Fabergé-æg og kronjuveler.

De samlede aktiver, den britiske kongefamilie råder over, betegnes som 'The Firm' og anslås ifølge mediet finansmediet Forbes at have en værdi på samlet set 240 milliarder kroner.

Og med sin nye titel som konge, så kommer kong Charles også til større summer penge end da han var prins.

Ifølge flere medier, blandt andre Fortune og Forbes, rådede dronning Elisabeth over en personlig formue på omkring fire milliarder kroner.

Charles 3. arver mange milliarder. Foto: POOL Vis mere Charles 3. arver mange milliarder. Foto: POOL

Blandt den afdøde dronnings aktiver var blandt andet de to ejendomme Sandringham House og Balmoral Castle. Sidstnævnte var også stedet, hvor dronningen afgik ved døden.

Langt de fleste af pengene arver kong Charles direkte. Den siddende monark er undtaget for den arveskat på 40 procent, som andre briter skal betale.

Det ser dog ud til, at kongehuset også skal lave en sparerunde.

Ifølge The Ecomonist har kongen blandt andet planer om at tynde ud i, hvem der fremover skal repræsentere kongehuset som seniormedlemmer – en position, som prins Harry og hertuginde Meghan selv frasagde sig i 2020.

Det vil spare kongehuset penge og føre til et mindre og mere strømlinet 'The Firm', og det vil på sigt blandt andet betyde et mindre hof.

Du kan følge B.T.s livedækning af dronning Elizabeths død og Storbritanniens landesorg her.