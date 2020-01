Blot få dage efter at prins Harry og hertuginde Meghan chokerede alt og alle ved at trække sig fra rampelyset, bliver der nu afsløret et lille hint om, hvad parret måske skal bruge deres tid på i stedet.

Allerede nu skal Meghan nemlig have underskrevet en kontrakt med Disney.

Det mener The Times i hvert fald at vide.

Ifølge avisen er der tale om en velgørenhedskontrakt, hvor pengene går til organisationen 'Elephants Without Borders', der beskytter dyr mod krybskytter.

Foto: MICHELE SPATARI

I forbindelse med kontrakten får Meghan en lille smag af sit tidligere liv som Hollywood-stjerne.

Hun skal nemlig angiveligt stå for en voiceover for Disney, der til gengæld giver en donation til førnævnte organisation.

Som følge af The Times' historie spekulerer flere medier nu i, om dette er et tegn på, at parret vil kombinere prins Harrys royale baggrund med Meghans kontakter i Hollywood for på den måde at tjene kassen ved at blive ambassadører for diverse velgørenhedsorganisationer.

Allerede nu er der da også - ifølge The Times - kritik omkring, hvorvidt parret vil 'kompromittere sig selv for penge' ved at udnytte prins Harrys royale varemærke.

Mediet mener at vide, at Meghan allerede nåede at indspille voiceoveren, inden hun rejse til Canada på en seks uger lang juleferie kort før jul.

Parret har endnu ikke be- eller afkræftet Meghans angivelige kontrakt med Disney, og hvis de vælger at kommentere det, så bliver det højst sandsynligt på deres egne sociale medier eller deres nye hjemmeside.

Tidligere på ugen afslørede parret, at de 'træder tilbage som fremtrædende medlemmer i det britiske kongehus'.

Hvad, det reelt betyder, er diffust, men på Instagram skrev parret, at de fremover vil bo både i Storbritannien og Canada, og at de 'vil arbejde på at blive økonomisk uafhængige'.

Hertuginde Meghan og prins Harry med deres søn, Archie. (Arkivfoto) Foto: POOL New

Det tyder da heller ikke på, at det bliver svært for parret at tjene penge.

Udmeldingen medførte i hvert fald lynhurtigt rygter om, at parret skal have modtaget adskillige tilbud om at medvirke i diverse tv- og realityprogrammer samt i talkshows.

Derudover har der været spekulationer om, hvorvidt Meghan vil genoptage sin tidligere karriere som skuespillerinde.

