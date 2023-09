Nu er det endegyldigt.

Først troede 18-årige Nikolaj Ellgaard Jensen, at han skulle til prins Christian fødselsdagsfest. Så fik han at vide, at det ikke var sikkert alligevel – og nu er der så faldet en endelig afgørelse.

Den 15. oktober holder prins Christian som bekendt stor fødselsdagsfest på Christiansborg, hvor to 18-årige fra alle landets kommuner er inviteret.

I Holstebro kommune har der imidlertid været lidt bøvl med udvælgelsesprocessen.

Prins Christian holder stor fest for landets unge, når han fylder 18 år den 15. oktober. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Christian holder stor fest for landets unge, når han fylder 18 år den 15. oktober. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Kommunen bad i første omgang Holstebro Ungdomsskole om at hjælpe med at finde kandidater.

Her pegede skolen blandt andet på den 18-årige Nikolaj Ellgaard Jensen, der fik det indtryk, at det var 99,9 % sikkert, at han skulle med.

Men kort efter opdagede hans familie pludselig, at kommunen søgte unge, der ville melde sig til en lodtrækning om de to pladser.

Ifølge TV Midt Vest oplyste kommunen til forældrene, at der var sket en fejl. At deres søn IKKE var garanteret en plads, som de ellers havde forstået.

»Vi har givet tilsagn til noget, vi ikke har haft rygdækning til. Vi lod os rive med af begejstringen over, at nogle af vores elever kunne komme med, men vores kommunikation har været for dårlig. Vi må bare lægge os fladt ned, og der er ikke nogen, der er mere kede af det her end mig,« lød det for et par uger siden fra skoleleder Søren Hinrichsen.

Nu skriver TV Midt Vest, at lodtrækningen har fundet sted, og at man har fundet de to 18-årige fra Holstebro Kommune, der altså skal med til prins Christians fest.

For at kunne være med i lodtrækningen skulle man være fyldt eller fylde 18 år i perioden 1. september til den 15. oktober.

118 unge levede op til kravet.

40 af dem meldte sig – og her blev de to vindere Mille Bay Mortensen fra Mejrup og Mads Meyer Bennedsgaard fra Holstebro.

De to 18-årige udvalgte fra Holstebro Kommune: Mille Mortensen og Mads Bennedsgaard. Foto: Holstebro Kommune Vis mere De to 18-årige udvalgte fra Holstebro Kommune: Mille Mortensen og Mads Bennedsgaard. Foto: Holstebro Kommune

Direktøren for Børn- og Ungeafdelingen i Holstebro Kommune Helle Støve tilføjer til TV Midt Vest, at de unge som ungdomsskolen i første omgang havde udpeget – heriblandt Nikolaj Ellgaard Jensen – også var med i lodtrækningspuljen.