Gennem de seneste måneder har Prins Harry valgt at være hudløs ærlig, hvor han blandt andet har fortalt om sine indtagelser af narkotika som kokain og psykedeliske svampe.

Men indrømmelserne kan nu risikere at få konsekvenser, når det kommer til prins Harrys ret til at opholde sig i USA.

»En indrømmelse af stofmisbrug er normalt grund til udvisning« siger den tidligere føderale anklager fra USA Neama Rahmani til Page Six og fortsætter:

»Det betyder, at prins Harrys visa burde være blevet afvist eller ophævet, fordi han har indrømmet at tage kokain, svampe og andre former for narkotika.«

I sin bog 'Reserven' indrømmede prins Harry, at han som 17-årig tog kokain.

For nylig under en livestreaming fra sin terapisamtale afslørede prins Harry så også, at psykedeliske svampe stadig er en »fundamental del« af hans liv.

Page Six har talt med yderligere to juridiske eksperter, og men de er ikke helt enige i vurderingen fra Neama Rahmani.

Ifølge advokaten James Leonard er afsløringerne fra bogen ikke nok til, at immigrationsmyndighederne i USA vil gøre noget ved prins Harrys visa.

Dog vurderer han, at hvis prins Harry en dag bliver anholdt eller bliver taget mens han kører bil påvirket af narkotika vil sagen være en anden – og det er immigrationsadvokaten Sam Adair enig i, fortæller han til mediet.

»Stofmisbruget kan være et problem, hvis der nogensinde har været en anholdelse, sigtelse eller dom, men rekreativt stofmisbrug vil sandsynligvis ikke komme på tale under visuminterviewet,« siger Sam Adair til Page Six.

Prins Harry flyttede sammen med sin familie til USA efter det såkaldte 'Megxit' og opsigelsen som arbejdede medlemmer af den britisk royale familie i 2020.