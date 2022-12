Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I sidste måned kom det frem, at Storbritanniens kong Charles har besluttet at forbyde den franske spise foie gras fra alle kongelige ejendomme i Storbritannien.

Det kom frem, da kongen selv valgte at skrive et brev med informationen til dyrerettighedsaktivister. Tidligere har kongen forbudt foie gras i sit eget hjem, dengang han var prins. Og nu er forbuddet så udvidet.

Den britiske konges udmelding har fået PETA til at bønfalde norske kong Harald og donning Sonja til at følge trop og lave et forbud mod den franske spise.

Det skriver norske Dagbladet.

»Nu hvor Storbritanniens kong Charles har forbudt foie gras fra Buckingham Palace, vil du så ikke være venlig at følge hans eksempel ved at indføre et foie gras-forbud i dine boliger?« skriver Ingrid Newkirk fra PETA i et åbent brev til den norske konge.

Endvidere fortæller Ingrid Newkirk, at hun gerne sender en smagsprøve på det vegetariske alternativ, faux fras, til kongen.

Foie gras er leveren fra en gås eller en and, der bliver tvangsfodret med store mængder mad for at fede leveren op.

Slottets kommunikationschef, Guri Varpe, bekræfter, at kongehuset har modtaget et brev fra PETA, men nægter at indføre et forbud mod den kontroversielle spise.

Ifølge hende er der ikke blevet serveret foie gras på paladset i mange år, og derfor vil det ikke være nødvendigt med et forbud.