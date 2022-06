Lyt til artiklen

Durek Verrett har klaget over norsk Se&Hør.

Den norske prinsesse Märtha Louises forlovede har indberettet ugebladet til den norske version af Pressenævnet kaldet Pressens Faglige Udvalg.

Klagen skyldes en artikel om den kontroversielle shamans nyresygdom, der blev bragt i december, skriver Dagbladet.

I klagen fremgår det, at Durek Verrett mener, at læseren efterlades med indtrykket af, at han har stillet op til artiklen, selvom han informerede Se&Hør om, at han »ikke ønsker nogen som helst omtale eller offentliggørelse af sin sygdom«.

Derfor mener han, at ugebladet har overtrådt tre af de norske presseetiske retningslinjer.

Shamanen mener nemlig, at Se&Hør ikke har været hensynsfulde overfor ham og hans situation, ikke har respekteret hans privatliv og ikke har været journalistisk saglige.

Overfor Dagbladet bekræfter Se&Hørs ansvarshavende redaktør, at man har modtaget klagen fra Durek Verrett.

»Se&Hør ser frem til en grundig behandling i udvalget og deres vurdering af sagen. Vi arbejder nu på et svar på klagen,« lyder det fra ugebladets redaktør Ulf André Andersen, der ikke har ønsket at kommentere sagen yderligere.