Stormen har bestemt ikke lagt sig omkring den norske prinsesse Märtha Louise og hendes forlovede Durek Verrett.

Senest handler debatten om, hvorvidt prinsesse Märtha Louise skal have lov til at beholde sin prinsessetitel, fordi hun er forlovet med den kontroversielle amerikanske shaman, Durek Verrett, der mener at kunne kurere kræft og tror, han er reptil.

Og nu lader det til, at Durek Verrett har fået nok. Det skriver både Dagbladet og norske Se og Hør.

For tirsdag aften offentliggjorde Verrett en live-udsendelse på sin Instagram, hvor han blandt andet langer ud efter den norske presse – med henvisning til norske Se og Hør.

Han mener nemlig, at mediet spreder løgne om ham og hans arbejde.

»Mange lyver om mig nu i norsk presse. Jeg er meget, meget træt af det. Derfor vil jeg sige sandheden,« starter han med at sige og henviser til den artikel, Se og Hør havde på tryk om ham tirsdag med overskriften: 'Presse Märtha til at gå imod familien.'

Heri skriver magasinet nemlig, at den selverklærede shaman planlægger at lave en tv-serie med titlen »Prinsessen og Shamanen«, og hvis Märtha skulle udtale sig eller blive frataget sin prinsessetitel, ville hele planen falde fra hinanden.

»Se og Hør i Norge spreder løgne til resten af verden om mig,« fortæller han videre.

Han understreger, at da han i første omgang fandt ud af, at Märtha Louise var prinsesse, så valgte han at aflyse mødet med hende, netop fordi han ikke ville have noget med den livsstil at gøre.

»Medierne forsøger at sige, at jeg bygger en forretning op omkring prinsesse Märtha. Og det er helt vildt, fordi ingen i USA bekymrer sig om den norske kongefamilie,« fortæller han og understreger, at hans forretning faktisk blev »værre« efter han begyndte at date en prinsesse.

Se og Hør er blevet forelagt kritikken, men ønsker ikke at kommentere.

»Jeg følger ikke den selverklærede shamans udsendelser og kan derfor ikke kommentere på, hvad han siger. Det havde været en fordel, hvis han svarede på vores henvendelser,« siger den ansvarshavende redaktør, Ulf Andersen.