En video af kong Harald på Durek Verretts Instagram måtte hurtigt ned igen.

Han må nemlig ikke dele indhold med den royale familie, efter at hans forlovede prinsesse Märtha Louise er stoppet med at repræsentere det norske kongehus.

Videoen nåede ikke at være længe på det sociale medie, inden shamanen blev gjort opmærksom på, at det altså var mod reglerne.

I en sms til det norske medie VG skriver han, at han er meget ked af det.

Durek og Märtha Louise har i den grad skabt røre med deres forlovelse. Foto: LISE ASERUD

»Nogle gange gør man ting uden at tænke, og så indser man, at man har rodet tingene ud. Det er det, der skete,« lyder det.

I videoen kunne man se Durek Verrett pjatte med kongen, mens hans nyeste sang spiller fra hans boyband.

Det ligner i videoen, at kongen ringer til Durek og sender beskeder om, at han godt kan lide den nye sang, 'Afterski i Queill', og det er altså mod aftalen mellem parret og kongehuset.

»Og jeg postede den uden at tænke, »vent, det her er imod min aftale, og folk tror måske, jeg bruger det her til at promovere sangen« og »vent, det her er hos kongen og er ikke tilladt«. Jeg er virkelig ked af, hvordan det kan have set ud for folk. Jeg er rodet. Undskyld. Jeg kender aftalen. Jeg havde lige glemt den,« siger Durek Verrett til mediet.

Kongen og resten af den royale familie må ikke vises på sin svigersøns sociale medier. Foto: TERJE PEDERSEN

Kongehusekspert og historiker Trond Norén Isaksen fortæller til VG, at der er tale om et klart brud på aftalen.

»Det er et brud på den aftale, prinsesse Märtha har indgået med sin familie.«

Durek Verrett mener ifølge mediet, at aftalen om ikke at måtte vise noget fra det norske kongehus er i orden.

Han lover samtidig, at han gør sit bedste for at overholde reglerne.

»Jeg ved, hvad Norge synes om mig, og de har ret til at tro, hvad de vil. Men jeg gør mit bedste for at overholde aftalen,« lyder det.