1. juledag 2019.

Det var den dag, at den norske prinsesse Märtha Louises eksmand, Ari Behn, tog sit eget liv.

Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn nåede at være gift i 14 år. De blev gift i 2002 og skilt i 2016.

I maj 2019 stod den norske prinsesse frem i offentligheden med sin nuværende kæreste, den skandaleombruste og selvudnævnte shaman Durek Verrett, og han fortæller nu, at han siden selvmordet løbende er blevet klandret for Ari Behns død.

Prinsesse Martha Louise med sin daværende ægtemand, Ari Behn, som døde i julen 2019. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Det skriver VG, som har talt med prinsesse Märtha Louise forud for hendes kommende dokumentarserie 'Martha'.

Og det er netop i dokumentarserien, at Durek Verrett fortæller, at mange mener, at han er skyld i, at Ari Behn slog sig selv ihjel.

»De spørger mig, hvem jeg tror, jeg er, og så siger de, at jeg tog deres elskede Ari,« siger Durek Verrett i dokumentaren og påpeger, at han tror, han får skylden, fordi folk har brug for at få afløb for deres frustrationer over at miste Ari Behn.

»Og så er det ligesom bare blevet sådan, at de siger: 'Lad os give shamanen skylden. Det er Dureks fejl,« lyder det fra Durek Verrett.

Prinsesse Martha Louise under brylluppet med den nu afdøde Ari Behn. Foto: Lise Aserud / POOL

Prinsesse Märtha Louise, der har tre børn med afdøde Ari Behn, siger til VG, at det er frustrerende, at hendes nye kæreste får skylden for hendes eksmands død.

»Jeg vil gerne udtrykke mig meget tydeligt omkring det her: Der er ingen sammenhæng,« siger hun til det norske medie og fortsætter:

»Det er trist, at det bliver koblet sammen. Når der sker en tragedie, er det meget nemt at pege fingre mod folk, så man kan give nogen skylden, men det er meget trist, for det er ikke sådan, det hænger sammen.«

Prinsesse Märtha Louise har i de seneste år fået meget kritik for at danne par med Durek Verrett.

Prinsesse Martha Louise med sin shaman-kæreste, Shaman Durek. Foto: Carlos Diaz

Det skyldes, at den 46-årige selvudnævnte shaman har stået bag en række opsigtsvækkende ytringer – såsom at kræft kan være selvpåført, og at det vil efterlade et aftryk i kvinders vagina, hvis de har for mange sexpartnere.

Prinsessen har dog ikke tænkt sig at ændre mening om sin kæreste trods kritikken, fortæller hun til VG.

»Jeg har lært mig selv at kunne tåle den slags kommentarer. Jeg må finde mig i det. Der findes bare mennesker, som mener, at jeg bør være som alle andre og ikke have mine egne meninger. Mennesker, som mener, at jeg bare burde opføre mig indenfor rammerne i offentligheden.«

»Men med den slags er jeg meget tålmodig, for jeg synes, det er godt, at vi lever i et demokrati, og at alle må have deres egne meninger.«