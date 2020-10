I weekenden uddelte det norske magasin 'Tara' priser i et show, hvor prisen for året modigste kvinde skulle uddeles.

Det var Maud Angelica, datter af prinsesse Märtha Louise, der vandt prisen for årets modigste kvinde. Hun blev tildelt prisen for den rørende mindetale, hun holdt for sin afdøde far, Ari Behn, under begravelsen i Oslo Domkirke i januar.

Til stede var også prinsesse Märtha Louises mand, Durek Verrett, som afslørede, at han stillede prinsesse Märtha Louise et ultimatum, inden de begyndte at danne par:

»Jeg sagde til Märtha, at jeg ikke kan gå ind i dette forhold, før jeg har mødt hendes børn, før jeg forstår hendes børn og kommer godt ud af det med dem. Fordi jeg tror, ​​at når en mand indgår et forhold med en kvinde, der allerede har børn, så skal man være engageret. Du skal være der, ikke kun for hende, men også for børnene,« sagde han.

Vis dette opslag på Instagram Min vakre, modige Maud @3_eyed_cat fikk pris av @taramagasin for Modigste kvinne 2020. Her er hva hun selv sier om prisen. Jeg var med som støtte... ikke at hun trengte det. #veeeeldigstoltmamma Et opslag delt af Märtha Louise (@iam_marthalouise) den 25. Okt, 2020 kl. 4.04 PDT

Til dette svarede Märtha Louise, som selv sad i salen, at hvis hendes børn ikke forstod Durek Verrett, kunne de ikke gå ind i et forhold. Således kom de til den løsning, at Märtha Louise skulle tage sine børn med til Los Angeles og møde Durek Verretts familie.

Og det var her, at Durek Verrett indrømmede, at han var faldet for prinsessen.

»Jeg kiggede på denne vidunderlige kvinde og den måde, hun elsker sine børn på, og i det øjeblik vidste jeg, at jeg kunne elske denne kvinde. Fordi hun er en kvinde, der elsker sine børn, elsker sit samfund. Og når hun elsker alle i sit samfund, ved jeg, at hun kan elske mig,« fortsatte han.

Under sin tale roste han prinsessen for at være en kvinde, der altid står op for sig selv, der ved, hvem hun er, og for ikke at bekymre sig om, hvad andre mener om hende.

»Hver dag, hvis vi beder, griner, eller hvis vi bare er barnlige og spiller videospil, eller bruger tid sammen med børnene og spiser middag, og lader pigerne dele al den kærlighed og visdom med os rundt om bordet, ved hun, hvem hun er. Og hun står ved det uanset hvad, og for mig betyder det alt. Det er dejligt at elske dig,« afsluttede han.