Hvis der en på Færøerne, der har glædet sig til at møde dronning Margrethe, er det kunstneren Helgi Midjord.

Det er ham, der har designet den bænk, Dronningen forleden fik i den lille by Fuglafjørður, men han fik ikke lov at præsentere sit værk for Hendes Majestæt.

I stedet var det byens borgmester, Dávur Juul, der præsenterede bænken i en tale til Dronningen.

Nu føler Helgi Midjord sig udnyttet og derefter skoddet af kommunen.

Og det har gjort ham ekstremt ked af det.

»Du må undskylde mig, men jeg er simpelthen så berørt af det her. Jeg er meget, meget såret,« siger en grædende Helgi Midjord til B.T.

Helgi Midjord er kunstner på Færøerne og laver også musik. Vis mere Helgi Midjord er kunstner på Færøerne og laver også musik.

Han ville gerne have præsenteret sit eget værk over for Dronningen, men blev forbigået, da værket skulle præsenteres.

»Men under ferniseringen blev jeg forbigået og fik ikke lov til at fortælle den store folkemængde, som var mødt op, om symbolikken bag dronningebænken. Jeg er meget ked af det og såret som kunstner,« siger han.

Faktisk var værket ekstremt personligt for Helgi Midjord, og man finder næppe nogen større fan af dronning Margrethe.

»Jeg gennemførte opgaven, ud fra at jeg altid havde oplevet Dronningen som klog, kærlig og en meget menneskelig taler. Ingen er større eller mindre i hendes øjne. Dronningen har en stor værdi for mig,« fortæller han.

Helgi Midjord har designet bænken, så det ser ud, som om den svæver.

Dronningen på Helgi Midjords bænk Vis mere Dronningen på Helgi Midjords bænk

»Fuglene symboliserer, at Dronningen hviler i sig selv. De flyver ikke, de svæver,« fortæller han.

Men borgmesteren i Fuglafjørður, Dávur Juul, forstår ikke kritikken.

»Det har hele tiden været meningen, at det var mig, der skulle præsentere værket over for Dronningen. Jeg prøvede at forklare, hvad kunstværket skulle symbolisere. Jeg vidste ikke, han var såret,« siger han.

Men det kan Helgi Midjord ikke bruge til særlig meget.

»Chancen for at lave en bænk og møde Dronningen får man kun én gang. Jeg får aldrig chancen igen,« fortæller Midjord grædende.

Dronning Margrethe er på besøg på Færøerne i disse dage. I næste uge rejser hun på et nyt besøg til Grønland. Begge rejser bliver uden 'Kongeskibet Dannebrog', der måtte returnere til Frederikshavn på grund af motorproblemer.