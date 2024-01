En af dronning Margrethes nære venner, skuespilleren Joen Bille, blev meget berørt, da han søndag så kong Frederik overtage tronen.

»Jeg må sige, at det var emotionelt fantastisk at se det hele på tv med min familie,« siger Joen Bille, der er skuespiller og blandt andet har medvirket i 'Huset på Christianshavn', 'Matador' og i TV3's serie 'Hvide løgne'.

Han er sammen med sin hustru Bente Scavenius ven med dronning Margrethe, og de var inviteret til dronningens meget private nytårsfest på Amalienborg.

»Dronningen var glad og veloplagt. Det blev en meget, meget hyggelig og selvfølgelig mindeværdig aften. Vi var heller ikke mere end fem personer,« sagde Joen Bille 1. januar til B.T. om den private middag.

Her ses Bente Scavenius og Skuespiller Joen Bille under ankomst til Det Kongelige Teater før fejringen af dronningens 50-års regeringsjubilæum. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det var ellers den aften dronning Margrethe kom med den meget overraskende melding i nytårstalen om, at hun stopper som regent og dermed satte den store dagsorden nytårsaften og dagene efter.

Men Joen Bille mener altså, at dronning Margrethe var ret afklaret med det.

Han mener heller ikke, at hun får svært ved at få tiden til at gå efter sit farvel til tronen.

»Jeg tror bestemt ikke, hun kommer til at kede sig. Slet ikke. Hun har mange ting, hun går op i,« siger Joen Bille.

Samme melding kommer fra Birgitta Hillingsøe, der er en anden af dronning Margrethes nære veninder.

»Jeg tror ikke, hun får svært ved at beskæftige sig. Hun har masser af interesser. Hun elsker at brodere, hun vil gerne være i naturen og hun kan lide at læse og lave kunst,« sagde hun tidligere søndag til B.T.

