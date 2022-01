»Vi står over for store udfordringer og forpligtelser, ikke mindst af hensyn til de kommende generationer. Det er vi alle nødt til at forholde os til – i tide!«

Sådan lød den urokkelige opfordring nytårsaften fra Dronningen, da hun kort før nytårstorsken tonede frem på nationalt tv og talte til det danske folk.

Men Dronningens egen transportform er langt fra klimavenlig.

B.T. kan nemlig fortælle, hvordan dronning Margrethe på en række af sine private rejser bliver transporteret på en måde, der vurderes som alt andet end miljørigtig.

Det drejer sig om den salonvogn, som Dronningen tilbage i 2000 fik skænket af DSB i en flot 60-års-gave.

Og med Hans Wegner-stole, kirsebærtræsmøblement, PH-lamper og to kongelige sovegemakker er det rullende toghotel absolut en rejseoplevelse, der sætter en normal DSB-tur til vægs.

Men der er ét problem:

Den kongelige salonvogn skal trækkes af et lokomotiv, og når der er tale om en længere tur, har den brug for hjælp fra det kraftige ME-lokomotiv.

Sådanne ture, hvor Dronningen eksempelvis er taget fra København til Marselisborg Slot i Aarhus, har der været tre af – alle private anliggender – i 2021, oplyser DSB til B.T.

Og hvad er problemet så med det?

Problemet er, at de dieseldrevne ME-lokomotiver er så voldsomt forurenende, at de i årtier har været genstand for kritik, og at man faktisk hos DSB fra årsskiftet har valgt at udfase dem fuldstændigt.

I stedet er det i dag eldrevne og mere miljørigtige lokomotiver, der triller rundt på det danske jernbanenet.

Men hvis Dronningen insisterer på at tage salonvognen, der desuden koster omkring 300.000 kroner om året at vedligeholde for DSB, til Marselisborg Slot eller andre private formål, så bliver det altså med ME-lokomotivet.

Dronning Margrethes nye salonvogn blev i 2001 præsenteret for offentligheden ved et pressemøde på DSB værkstedet i Århus. Vognen var DSB' gave til Dronning Margrethe på hendes 60 års fødselsdag. Foto: PALLE HEDEMANN Vis mere Dronning Margrethes nye salonvogn blev i 2001 præsenteret for offentligheden ved et pressemøde på DSB værkstedet i Århus. Vognen var DSB' gave til Dronning Margrethe på hendes 60 års fødselsdag. Foto: PALLE HEDEMANN

Og det kan faktisk ikke gøres mindre miljørigtigt, lyder vurderingen fra Rådet for Grøn Omstilling.

»Hvis Dronningens luksusvogn er den eneste, der spændes foran et ME-lokomotiv på diesel, så er det nok den mest klima- og miljøskadelige transportform, som hun overhovedet kan vælge. Selv hvis de er 15 personer i hendes togvogn, så vil det være meget mere miljø- og klimarigtigt, hvis alle 15 tog et fly – eller hvis alle 15 tog hver deres bil,« understreger Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i luftforurening hos Rådet for Grøn Omstilling.

Normalt ville toget ellers betragtes som et ganske miljørigtigt transportmiddel, men når du vælger at rejse med din egen togvogn, er regnestykket et helt andet.

»Man regner jo gennemsnitligt med flere hundrede passagerer på en togrejse, men når der eksempelvis kun er 15 mennesker fra København til Aarhus, så bliver det en ret voldsom forurening pr. passager. Rent klimamæssigt kan du ikke finde en værre transportform. Så skulle det være et stort skib eller lignende,« siger Kåre Press-Kristensen.

Der er tidligere foretaget undersøgelse af ME-lokomotivernes forurening, og her kunne man se, at passagerer på Nørreport Station blev udsat for fem gange så mange ultrafine usunde partikler pr. kubikcentimeter på de dage, hvor diesellokomotivet var i drift, sammenlignet med de dage, hvor man ikke kørte med ME-lokomotivet.

Dronning Margrethe brugte ellers nytårstalen til at italesætte klimaspørgsmålet, og her stillede hun endda et skarpt lys på ME-lokomotivets brændstof, diesel:

»Det samme gælder for klimaspørgsmålet. Når olie og kul forurener vores klode, så må vi udvikle bedre kilder til energi,« lød det i nytårstalen.

Kongehuset henviser til DSB og oplyser, at man betragter transport af den kongelige familie som privat.