Han var dronning Elizabeths yndlingssøn og levede i mange år et feteret liv. Men livet som offentlig kongelig er slut for prins Andrew. Formentlig for altid, vurderer eksperter.

Og hvis den britiske prins havde drømt om en stor fødselsdagsfejring, når han onsdag fylder 60 år, så bliver han skuffet. Den drøm har Jeffrey Epstein-skandalen ødelagt.

Edward Ashbee, der er professor og lektor i britiske samfundsforhold ved CBS, forklarer:

»Det britiske kongehus prøver nærmest at lade, som om prins Andrew ikke eksisterer,« siger han.

Prins Andrew fylder onsdag 60 år. Fødselsdagen bliver dog næppe så storslået som han havde håber på. Foto: JOHN THYS

De alvorlige anklager mod prins Andrew om sexmisbrug af mindreårige i forbindelse med Jeffrey Epstein-sagen har ført til, at prins Andrews fødselsdag kommer til at foregå uden nye udmærkelser eller en storslået offentlig fejring.

Selv de britiske kommuner og regioner har fået besked om, at de ikke er pålagt at flage den 20. februar, som det ellers er for vane.

Det hele startede ellers så godt for prinsen, der blev født som tredje barn og anden søn af dronning Elizabeth.

Hans travle mor havde mere tid til sit tredje barn, end hun havde haft til sine to første, og han blev angiveligt hurtigt hendes yndlingssøn.

Ifølge britiske medier har prins Andrew været dronning Elizabeths yndlingssøn. Foto: STRINGER

Også prins Andrews bidrag til flåden, hans deltagelse i Falklandskrigen og hans tidligere status som nummer to i tronfølgen har gennem tiden gjort ham populær.

Den danske erhvervsmand Lars Tvede mødte ved en tilfældighed prins Andrew, da de begge har en skihytte i Verbier i Schweiz.

»Han er utrolig vidende og meget engageret i historie og politik og i, hvad der sker internationalt,« har Tvede tidligere fortalt til B.T.

Prins Andrews popularitet aftog dog i takt med, at hans storebror, tronarvingen prins Charles, fik sine egne børn. Og med Epstein-skandalen har prinsen nået sin royale karrieres nulpunkt.

Prins Andrew har altid skubbet på for at hans døtre ikke blev glemt i den kongelige familie. Ifølge britiske medier er de blevet sat mere i arbejde og har fået flere kongelige pligter efter at både Andrew-skandalen samt Harry og Meghans farvel til det royale liv har ramt Storbritannien. Foto: POOL New

Efter det skandaløse interview med BBC i efteråret frasagde han sig sine royale pligter.

Prinsen blev blandt andet kritiseret for sin afvisende stil og manglende empati med Epsteins ofre.

Det er ifølge CNN prins Andrew selv, som har bedt om ikke at blive forfremmet til admiral, som det ellers er for vane, når kongelige, der har tjent i flåden, fylder 60 år.

Ifølge Edward Ashbee er det dog formentlig begrænset, hvor meget skandalen vil skade det britiske kongehus, da kongehuset har været ramt af så mange skandaler gennem årene.

Prince Andrew blev i 1986 gift med Sarah Ferguson. Parret fik to døtre, men blev dog senere skilt. Parret er dog forblevet gode venner, og Srah Ferguson har flere gange forsvaret sin eksmand mod Epstein-anklagerne. Foto: STRINGER

»Prins William og Kate er så populære. Deres popularitet, tror jeg, holder institutionen i live. De andre er ikke så vigtige,« siger han.

Værre ser det ud for prins Andrews fremtid. Ingen ved endnu, hvad beskyldningerne i Epstein-skandalen vil ende med.

Dog har prinsen – ifølge den amerikanske anklager på sagen – indtil videre ikke udvist nogen samarbejdsvilje, har New York Times beskrevet.

Derfor er historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke heller ikke optimistisk på prinsens vegne:

Det er formentlig slut med at leve det offenlitge kongelige liv fremover, så der bliver næppe flere offcielle møder med udenlandske statsoverhovedet som dette med kongen af Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa, for primns Andrew. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

»Den ser ret sort ud for prins Andrew. Med mindre han bliver fuldstændig frikendt på den ene eller anden måde, vil de her ting blive ved med at klæbe til ham resten af livet,« siger han.

Edward Ashbee tror, at resten af prinsens liv kommer til at foregå på pension, langt væk fra offentlighedens lyst.

Og prinsen vil formentlig aldrig vende tilbage til en offentlig rolle i det britiske kongehus eller til det royale arbejde:

»Nej, det vil være umuligt for ham at vende tilbage til de royale pligter,« siger han.