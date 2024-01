2023 var et travlt år for det kongelig personale.

Og lige som man ikke troede, det kunne blive vildere, meddelte Dronningen på årets sidste dag, at nu var det slut med hende som regent.

Den overraskende melding, var ikke kun et chok for mange danskere, men også for dronning Margrethes personale, skriver TV 2.

»Vi troede, at vi havde nået et højdepunkt med prins Christians 18-års fødselsdag tilbage i oktober. Så vi blev ligesom alle andre overraskede nytårsaften, og til udråbelsen af en konge går der en masse forberedelser forud,« siger Christiansborgs slotschef, Mads Damsbo.

For når kronprins Frederik træder over dørtærsklen til balkonen på Christiansborg og bliver udråbt som konge, er der timevis af forberedelser, der ligger bag.

Der er blevet høvlet døre ud til den vigtige balkon, for at sørge for, at alt spiller når Kronprinsen træder derud.

Mads Damsbo har også skullet sørge for at få relevante rum på Christiansborg ryddet før den store dag, ligesom kommunikationen omkring dagen har fyldt meget for slotschefen.

Han og resten af slottet har stor tillid til, at kong Frederik bliver en god konge for Danmark, fortæller han også til TV 2.

Følg det danske tronskifte i B.T.s LIVE-blog lige her.

Du kan også lytte til det seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' her.