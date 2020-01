Mange tusinde danskere valgte i år at sætte penge på, hvad dronning Margrethe ville sige, da hun 31. december kl. 18 satte sig til rette på Amalienborg og holdt sin 48. nytårstale.

Og det viste sig at være en god idé for mange af gamblerne, idet Dronningen tog fusen på bookmakerne, og sagde flere overraskende ord, der gav spillerne deres indsats mange gange igen.

Det er Danske Spil, der tilbyder spil på nytårstalen, og her kan man ud fra en lang liste over ord vælge, hvad man tror, dronning Margrethe vil sige.

Her havde mange valgt at satse på, at hun ville sige ordet 'Facebook', og til Danske Spils store overraskelse var det lige, hvad hun gjorde, siger oddsansvarlig Peter Emmike.

»Vi vurderede, at det var rimelig usandsynligt, at Dronningen ville nævne Facebook i sin nytårstale, og derfor var der forholdsvis høje odds på det ord. Det har omkring 200 spillere fået gavn af,« siger han i en pressemeddelelse.

De mange spillere, der har spillet på 'Facebook', har fået deres penge hele 10 gange igen. Det er anden gang, at Dronningen nævner Facebook i sine nytårstaler. Første gang var i 2012, oplyser Danske Spil.

Der var i det hele taget stor omsætning på nytårstalen, og mere end 5.000 kuponer var vinderkuponer. Vinderne havde især spillet på ordene ’grænsen’ og ’genforening’, som blev brugt i forbindelse med 100-året for genforeningen, samt ’fødselsdag', der naturligvis refererer til at Dronningen fylder 80 år i år.

Danske Spil kunne til gengæld nyde godt af danskernes besættelse af, at hun skal sige 'Søens folk'. Det havde 2.500 spillet på, på trods af at hun aldrig nogensinde har sagt det før, og det gjorde hun heller ikke i år.