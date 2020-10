Når vi om nogle måneder skifter 2020 ud med 2021, bliver det uden vanlig fest hos Dronningen.

I år har man nemlig valdt at aflyse både nytårstaffel og nytårskure i kølvandet på corona-pandemien.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse, hvori det også lyder, at der trods aflysninger vil blive holdt en mindre nytårskur på Christiansborg Slot 4. januar 2021.

Her vil statsministeren og enkelte andre repræsentanter for det officielle Danmark være inviteret.

Under Dronningens regeringsperiode har der været tradtion for, at regeringen, hoffet, Folketingets formand og en lille flok andre vigtige personer hvert år er blevet budt indendør på Amalienborg til nytårstaffel 1. januar.

I dagene efter har andre – ligeledes – vigtige repræsentanter fra eksempelvis Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Højesteret været inviteret til nytårskur.

Kun én gang tidligere har dronning Margrethe måttet aflyse festlighederne. Det skete i 2005 som følge af tsunamien i Sydøstasien i julen 2004.

