Det er ikke hvem som helst, der kan blive hofdame for landets majestæt. Mens det tidligere primært var forbeholdt fremtrædende adelskvinder, har tendensen de seneste år været, at også en anden slags hofdamer er kommet til.

Ligesom ved udnævnelsen af kammerherrer har flere hofdamer venskabelig tilknytning både til kongehuset og en pengestærk familie. Det ses også ved den seneste udnævnelse, som kongehuset annoncerede mandag.

Dronningens nye hofdame Henriette Zeuthen Obel er ikke ukendt for landets majestæt. Hendes svigermor, Ulla Obel, har nemlig frem til 2004 været hofdame for Dronningen gennem otte år.

Derfor har Henriette Zeuthen Obel også glædet sig ekstra meget til opgaven.

Det er pengeartistokratiet, der fastholder sin position Søren Jakobsen om udnævnelsen af ny hofdame

»Jeg har en god fornemmelse af, hvad opgaven indebærer, da min svigermor har været hofdame igennem otte år, og jeg på den måde kunne følge lidt med,« skriver Henriette Zeuthen Obel i en mail til B.T. Her skriver hun også, at hun ‘naturligvis er glad for tilliden og ser frem til opgaven’.

Henriette Zeuthen Obel er cand.merc.-uddannet og har blandt andet været børsmægler i London.

Desuden har hun en tæt tilknytning til både kongehuset og en af landets formuende familier, tobaksfamlien Obel.

Henriette Zeuthen Obels mand, Anders Obel, er syvende generation af det rige Obel-dynasti fra Aalborg, der har skabt en formue på tobaksimperiet C. W. Obel, der sidenhen fusionerede med andre tobaksfabrikker til Skandinavisk Tobakskompagni.

En af hofdamernes opgaver kan være at hjælpe at holde på Dronningens pung og betale, når hun er på markedet - som her, hvor hofdamen Ane Vibeke Foss betaler for de kongelige indkøb på markedet i Cahors. Foto: Jørgen Jessen Vis mere En af hofdamernes opgaver kan være at hjælpe at holde på Dronningens pung og betale, når hun er på markedet - som her, hvor hofdamen Ane Vibeke Foss betaler for de kongelige indkøb på markedet i Cahors. Foto: Jørgen Jessen

Foruden at være investeringsmand i selskabet med familienavnet C.W. Obel Ejendomme er Anders Obel også både godsejer, hofjægermester og kammerherrer - i øvrigt ligesom sin far, der også var dekoreret med de kongelige titler.

Ifølge Søren Jakobsen, der er forfatter til flere bøger om kongehuset og dets omgangskreds, er det en kendt tendens, at hofdamerne har tilknytning til kongehuset:

»Her kan man se den lige linje. Ulla Obel er hofdame. Sønnen bliver hofjægermester og kammerherre, og så bliver hans kone hofdame. Det er en meget gammel linje, der holdes åben her,« siger han.

Han er dog ikke overrasket over, at Dronningen vælger nogle hofdamer, som hun kender og kan lide, da hun tilbringer mange timer samme med dem.

Den nye hofdame er velkendt i kongehuset, hvor hun blandt andet sammen med sin mand har deltaget i dåben af kronprinsparrets tvillinger. Foto: Nils Meilvang Vis mere Den nye hofdame er velkendt i kongehuset, hvor hun blandt andet sammen med sin mand har deltaget i dåben af kronprinsparrets tvillinger. Foto: Nils Meilvang

»Du kan ikke komme tættere på Dronningen end at være hofdame. Det indebærer jo også, at man rejser på ferie med Dronningen,« siger han.

Ifølge historiker og kongehusekspert fra SDU Michael Bregnsbo kan nutidens hofdamer ses som en slags personlige assistenter for Dronningen.

»Historisk set har det været repræsentanter fra adelen, der var knyttet til Dronningens hof - dels som selskabelig underholdning, og dels for at repræsentere de interesser, som deres ægtefæller og slægt stod for. Sådan er det ikke længere. Nu har de en mere regulær kontakt til Dronningen,« siger han.

Dronningens tidligere hofdame Camilla Castenkiold har tidligere fortalt til B.T., at hofdamernes opgaver blandt andet består i at besvare breve for Droningen og at ledsagde hende, når hun skal ud. Desuden hjælper man majestæten med det, hun gerne vil have hjælp til.

Anders Obel har været direktør i virksomheden C.W. Obel og er både kammerherre og hofjægermester. Foto: Linda Kastrup Vis mere Anders Obel har været direktør i virksomheden C.W. Obel og er både kammerherre og hofjægermester. Foto: Linda Kastrup

Dronningen har i alt fire hofdamer, som deler året mellem sig - og som derfor arbejder tre måneder hver.

Henriette Zeuthen Obel erstatter den nuværende hofdame, 80-årige Ane Vibeke Foss, der efter 17 år som hofdame går på pension.

Ane Vibeke Foss har kendt dronningen siden skoletiden. Hun var desuden gift med den nu afdøde direktør Christian Foss fra den kendte ingeniørfamilie Foss, som var en af familierne bag cementimperiet FLSmidth​.

Henriette Zeuthen Obel bor sammen med sin mand på Haxholm Gods ved Langå. Parret har sammen tre voksne sønner. Hun tiltræder den lønnede stilling som hofdame 1. juli.