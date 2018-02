Dronning Margrethes niece Feodora af Rosenborg er, ligesom resten af Danmarks befolkning, optaget af, hvordan det går med prins Henrik. Det fortæller hun til bt.dk

Der bliver i disse dage sendt mange tanker til prins Henriks sygeseng på Rigshospitalet med ønsker om god bedring. En af de mange er Feodora af Rosenborg, der er dronning Margrethes niece.

Hun har kendt prins Henrik hele sit liv, og har som barn leget med kronprins Frederik og prins Joachim, når de sammen med deres forældre var på besøg hos Feodoras forældre, greve Christian og grevinde Anne-Dorthe af Rosenborg i Kgs. Lyngby.

»Det er forfærdelig trist, at han er blevet så syg«, fortæller Feodora af Rosenborg til bt.dk

Heller ikke hun ved, hvordan Prinsen har det. Men som resten af befolkningen venter hun også på nyt om sin onkels tilstand, og fortæller, at han er i hendes tanker.

» Vi tænker på ham hver dag. Og håber på det bedste«, siger den tidligere komtesse, der mistede sin titel, da hun giftede sig borgerlig, men har fået lov af Dronningen til at bruge af Rosenborg som sit efternavn og tilføjer

»Det berører jo alle«.

De tre tidligere komtesser mistede deres forældre kort tid efter hinanden. Først døde greve Christian i foråret 2013 af kræft og allerede i januar året efter måtte Feodora og hendes storesøstre begrave deres mor.

Ved moderens begravelse deltog Regentparret, der ankom som de sidste til Lyngby Kirke en regnfuld januardag. Ved ankomsten stod de tre forældreløse søstre klar til at modtage dronning Margrethe og prins Henrik. Feodora, der stod mellem sine søstre, havde formået at bevare et roligt ansigtsudtryk. Men da Henrik lænede sig frem og hviskede noget til hende, krakelerede hendes facade og hun måtte kæmpe for at holde tårene tilbage.

Feodora af Rosenborg har ikke ønsket at fortælle, hvad prins Henrik sagde til hende den dag. Men hun bekræfter, at hun og prins Henrik altid har talt fransk sammen indbyrdes, fordi hun taler sproget flydende.