Hold på hatten!

Sommervejret har taget en pause her i weekenden, og det fik konsekvenser for Dronningen i Sønderjylland. Hendes hat røg nemlig af i vinden, og således måtte både kronprins Frederik og prins Christian komme Hendes Majestæt til undsætning.

Det var nemlig temmelig blæsende under den stort anlagte markering af 100-året for genforeningen mellem Danmark og Sønderjylland. Og da dronningen kom gående og et sekund ikke holdt fat i sin store, hvide hat, røg den simpelthen af i vinden.

Hattenålen røg også af, men den blev dog reddet af Dronningen selv.

Dronningen havde voldsomme problemer med hatten hele dagen. Foto: Henning Bagger Vis mere Dronningen havde voldsomme problemer med hatten hele dagen. Foto: Henning Bagger

Ifølge Billed-Bladet spurgte kronprinsen, om Dronningen skulle have hjælp til noget, og derefter gav hun sin buket til prins Christian, som han holdt for en stund.

Dronningen vakte opsigt med sin hvide påklædning under fejringen. Det er hendes yndlingsskrædder Annette Freifeldt, der har designet sættet, der består af skjorteblusekjole i silke med en cardiganjakke i satineret uld.

Hatten, der røg af, af designet af Mathilde Førster.

Dronningen, Kronprinsen og prins Christian deltog i den store genforeningsfest Sønderjylland og kørte blandt andet i samme karet, som kong Christian X havde med under genforeningen i 1920. Dengang red kongen selv på en hvid hest, men dengang sad dronning Alexandrine i kareten, der er 157 år gammel.

Hendes Majestæt måtte holde på hatten konstant for at forhindre, at den røg af. Foto: Henning Bagger Vis mere Hendes Majestæt måtte holde på hatten konstant for at forhindre, at den røg af. Foto: Henning Bagger

Dagen bød også på andre arrangementer for Dronningen. Blandt andet genskabte hun et billede foran Folkehjem i Aabenraa i 1920. I 1918 blev Aabenraa-resolutionen vedtaget her, og det fik stor betydning for genforeningen i 1920.

https://www.instagram.com/p/CQD1tGggECK/?utm_source=ig_web_copy_link

Dronningen kunne også opleve en overflyvning af F-16 fly på himmelen over Dybbøl.