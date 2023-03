Lyt til artiklen

Kongehuset har netop denne torsdag offentliggjort sit årsregnskab.

Det skuffende resultat viser et underskud på knap 8,4 millioner kroner – og der er da også flere af dronning Margrethes udgifter, der er steget, selvom hendes statsydelse ligeså er gået op med knap 1,7 millioner kroner.

For majestætens statsydelse på lige godt 88,9 millioner i 2022 skulle blandt andet også dække elregningen for de kongelige slotte.

Og det er en af de udgifter, der virkelig er steget for Dronningen – ligesom mange danskere også har oplevet det efter den europæiske energikrise.

I det forgangne år var den danske monarks elregning nemlig steget med mere end 1,2 millioner kroner i forhold til året forinden.

Som det fremgår af Kongehusets årsrapport, så måtte dronning Margrethe betale lige under 3,7 millioner kroner for varme og el i 2022 i de ejendomme, hun råder over.

Det er en stigning på 50 procent.

»Regnskabsresultatet blev imidlertid yderligere påvirket af de øgede energipriser, som blev cirka 1,2 millioner kroner højere end i 2021,« lyder en del af forklaringen på underskuddet ligeledes i årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste.

Dronning Margrethe ankommer til gallamiddag på Christiansborg Slot under fejringen af hendes 50-års regeringsjubilæum, søndag den 11. september 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dronning Margrethe ankommer til gallamiddag på Christiansborg Slot under fejringen af hendes 50-års regeringsjubilæum, søndag den 11. september 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen

Der er ligeledes nævneværdigt blev brugt mere end dobbelt så mange penge på kongelige arrangementer.

Det skyldes ikke mindst dronning Margrethes 50-års regentjubilæum, der skulle markeres i 2022, hvilket fremføres som begrundelse af hofmarskal Kim Kristensen i årsrapportens forord.

Mere end 5,5 millioner blev der brugt på den post i det forgangne år.

Tidligere på året viste en undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har lavet for B.T., at 45 procent af danskerne mener, at Kongehusets samlede statsstøtte er for høj, mens 37 procent mener, at Kongehusets mere end 9,3 millioner kroners månedlige apanage er lige tilpas.