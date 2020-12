Torsdag klokken 16 er det planen, at dronning Margrethe vil indfinde sig i dronningelogen i Aarhus Domkirke.

Eksperter og kirkeansattes bekymringer for coronasmitte til trods planlægger den danske monark nemlig ikke at gå glip af julegudstjenesten, som hun har tradition for at overvære. Og det er 'fremragende', hvis man spørger Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt.

Han mener nemlig, at Dronningen sender et vigtigt signal med sin deltagelse.

»Jeg elsker Dronningen, for hun er jo Danmark. Jeg er glad for, at hun går forrest og siger, at vi selvfølgelig skal kunne gå i kirke juleaften.«

»Det viser, at det ikke handler om at lukke kirkerne, men om at følge retningslinjerne, så de, der har lyst, kan komme af sted.«

Selv om kirkerne altså er fritaget for nedlukning, betyder det ikke, at de helt slipper for at mærke konsekvenserne af coronakrisen. Tirsdag udsendte Kirkeministeriet således nye retningslinjer for, hvordan julegudstjenesterne skal foregå.

Heri lød det blandt andet, at gudstjenesterne maksimalt må vare 50 minutter, og at man lokalt kan vurdere, om antallet af deltagende skal begrænses.

Det er netop den type forbehold, man bør fokusere på, frem for at diskutere decideret lukning af kirkerne, som flere – heriblandt Nils Strandberg, læge og tidligere direktør i Statens Serum Institut, samt adskillige bekymrede kirkeansatte og politikere – ellers har gjort.

Hvad mener du? Bør dronning Margrethe tage til julegudstjeneste torsdag?

Det mener i hvert fald Morten Messerschmidt, der er af den holdning, at debatten er skæv.

»Det bør ikke handle om, hvorvidt der skal afholdes højmesse eller ej, men om, hvordan man afvikler den.«

I Aarhus Domkirke, hvor Dronningen altså vil være at finde juleaftensdag om eftermiddagen, kan der normalt være 1.300. Torsdag vil der maksimalt være 160 kirkegængere, og medmindre man deler husstand, skal man sidde med to meters afstand.

Der er altså gjort nogle foranstaltninger, og Morten Messerschmidt er derfor helt tryg ved, at Dronningen tager af sted.

»Jeg har stor tillid til majestæten og er sikker på, at hun vil passe på sig selv og andre. Det er kun naturligt, at hun som landets – og i øvrigt kirkens – overhoved deltager,« siger han.

Heller ikke hos Venstre ser man noget problem i, at det royale overhoved deltager i julegudstjenesten.

»Så længe det er sundhedsmæssigt forsvarligt, og det mener myndighederne, det er, må det være op til den enkelte,« lyder det således fra kirkeordfører Louise Schack Elholm.

Dronning Margrethe fejrer i år jul på Marselisborg Slot med prins Joachim og hans familie. Foto: Axel Schütt Vis mere Dronning Margrethe fejrer i år jul på Marselisborg Slot med prins Joachim og hans familie. Foto: Axel Schütt

På modsatte fløj henviser Radikale Venstres Stinus Lindgreen med et grin til, at dronning Margrethe kan gøre, hvad hun vil – hun er jo myndig, men:

»Når det er Dronningen, har hun jo et vist ansvar for, hvilket signal hun sender. I foråret under den famøse tale gjorde hun meget ud af at understrege, at vi alle har et ansvar. Nu skulle hun måske lige tænke på de ord, hun sagde dengang,« siger han og henviser til Dronningens tale 17. marts, hvor hun blandt andet sagde:

»Myndighedernes råd er egentlig ret enkle: Vask hænder. Hold afstand. Undgå fysisk kontakt. Bliv hjemme.«

Selv om dronning Margrethe altså ikke agter at blive hjemme torsdag, mener Stinus Lindgreen, at ansvaret først og fremmest ligger hos myndighederne:

»Jeg synes, at biskopperne bør se på den risiko, der er, og overveje, om der skal være fremmøde ved gudstjenesterne.«