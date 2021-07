Dronning Margrethes planlagte besøg på Færøerne onsdag bliver ikke til noget.

Det oplyser Kongehusets kommunikationsafdeling til B.T.

»På grund af lokale vejrforhold omkring Vaga lufthavn på Færøerne har det i dag ikke været muligt for dronningens fly at lande.«

Status er nu, at man afventer situationen, men forventningen er, at Dronning Margrethe ankommer til Færøerne torsdag i stedet.

Ud over turen til Færøerne mangler dronningen fortsat at besøge Grønland samt kommunerne Thisted og Esbjerg.

»Det betyder naturligvis, at der vil være ændringer i morgendagens besøgsprogram,« lyder det fra Kongehuset.

Dronning Margrethe skal på officielt besøg til Færøerne som en del af Kongehusets sejlsæson.

Planen er, at dronningen tager flyet, mens kongeskibet Dannebrog møder dronningen deroppe.

Men Dannebrog blev lørdag ramt af maskintekniske problemer ud for Frederikshavn, hvorfor det ikke var muligt at påbegynde den fire dage lange rejse til Færøerne.

Tirsdag befandt Dannebrog sig fortsat i Frederikshavn, og det vides ikke, hvad det betyder for den resterende del af sommertogtet.

Ifølge dronningens officielle program på kongehusets hjemmeside, skulle hun modtages i den færøske hovedstad Thorshavn torsdag formiddag.

Herefter fulgte en række dage, hvor dronningen blandt andet lægger vejen forbi regeringsbygninger i hovedstaden samt et ældrehjem i den færøske kommune Vestmanna.

Men programmet bliver som nævnt ændret grundet de vejrmæssige forhold.

Foruden Færøerne skal dronningen også besøge Grønland samt kommunerne Esbjerg og Thisted.