Den britiske Dronnings barnebarn Zara Phillips og hendes mand har den seneste tid været på skiferie i det nordlige Italien, hvor coronavirussen spreder sig i disse dage.

Selvom de nu er vendt tilbage til Storbritannien, har parret valgt ikke at gå i frivillig hjemmekarantæne på nuværende tidspunkt.

Det skriver The Guardian.

38-årige Zara Phillips - der er datter af prinsesse Anne - og hendes mand, der tidligere rugbyspiller Mike Tindall, har været på skiferie i byen Bormio, der ligger i regionen Lombardiet i det nordlige Italien.

ARKIVFOTO af Zara Phillips (til venstre, red.) og hendes mand, Mike Tindall. Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere ARKIVFOTO af Zara Phillips (til venstre, red.) og hendes mand, Mike Tindall. Foto: ADRIAN DENNIS

Og netop det område har været hårdt ramt af coronasmitte de seneste dage.

Ifølge en talsmand for parret vil de følge de britiske sundhedsmyndigheders råd. Men da de ikke på nuværende tidspunkt udviser nogle symptomer, har de valgt ikke at gå i frivillig isolation.

Tidligere denne uge lukkede en skole i Nantwich ellers helt ned, da elever - der havde været på en skitur i samme område - begyndte at udvise influenza-symptomer.

Blandt andet af den grund valgte de britiske sundhedsmyndigheder tirsdag at opdatere sine retningslinjer, skriver The Guardian.

I den forbindelse opfordres folk, der har været på ferie i Italien nord for Pisa, Firenze og Rimini, at blive hjemme, hvis de udviser selv de mindste symptomer.

Andre - der har været på ferie i en af de elleve italienske byer, der er blevet lukket helt ned i et forsøg på at inddæmme smittet - rådes til at isolere sig selv med det samme. Også selvom de ikke udviser nogle symptomer.

374 personer er blevet konstateret smittet i Italien.

Af dem har 12 personer mistet livet.