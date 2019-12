Dronning Margrethe bliver tit rost for sine evner som regent – en rolle, som hun har påtaget sig for livet, har hun fortalt.

Men bag ’Dronningerollen' gemmer der sig også et menneske. En nysgerrig, klog og meget morsom person. Det fortæller hendes tætte veninde Birgitta Hillingsø til B.T.

»Hun er jo sjov og klog. Virkelig sjov. Det tror man jo ikke, når man ser hende, men hun har jo et kæmpe glimt i øjet. Hun har en humoristisk sans,« fortæller Birgitta Hillingsø.

Hun blev veninde med Dronningen allerede som tiårig. Dronningens forældre, Frederik 9. og dronning Ingrid, kom på besøg hos Birgitta Hillingsøs forældre, kammerherre Rudolf Juel og hustruen Ellen, der boede på godset Juelsberg på Fyn.

Dronning Margrethe er blot to måneder yngre end Birgitta Hillingsø, og derfor blev godsejerens datter sat til at underholde den unge prinsesse.

Og det var ikke ligefrem en ønskesituation:

»Dels var hun prinsesse, og dels var hun fra København. Jeg var ikke glad ved situationen. Det var helt sikkert. Og jeg vidste ikke helt, hvordan man håndterede sådan en størrelse,« fortæller Birgitta Hillingsø grinende.

Underholdningen af den københavnske prinsesse blev dog hurtigt en succes. Birgitta Hillingsø tog prinsessen med ud i drivhuset, hvor hun havde en stor samling af tudser.

Dronning Margrethe og Birgitta Hillingsø har været veninder, siden de var ti år. Her ses de, da de blev student. Foto: Per Pejstrup Vis mere Dronning Margrethe og Birgitta Hillingsø har været veninder, siden de var ti år. Her ses de, da de blev student. Foto: Per Pejstrup

»Jeg viste hende den største og tykkeste af alle mine tudser. Og hun fik lov til røre ved den og holde den,« fortæller Birgitta Hillingsø.

De firbenede dyr faldt i prinsesse Margrethes smag. Og så var bunden for et langt venskab lagt.

»Hvis hun ikke havde kunnet lide tudserne, så ved jeg ikke, hvad der var sket,« griner Birgitta Hillingsø, der også er kendt som mor til skuespilleren Ellen Hillingsø.

Birgitta Hillingsøs venskab med Dronningen går snart ind i det 70. år.

Ifølge Birgitta Hillingsø har Dronningen flere veninder, som hun har kendt længere.

Men Birgitta Hillingsø er sandsynligvis en af dem, der har været tættest på den kongelige familie.

Da hun var teenager, gik hun nemlig i gymnasiet med prinsesse Margrethe. En gymnasieklasse oprettet til kun de to unge piger på Amalienborg.

Det betød blandt andet, at Birgitta Hillingsø flyttede ind på Amalienborg.

Birgitta Hillingsø og generalløjtnant Kjeld Hillingsø er en fast del af dronning Margrethes vennekreds. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Birgitta Hillingsø og generalløjtnant Kjeld Hillingsø er en fast del af dronning Margrethes vennekreds. Foto: Mads Claus Rasmussen

»De behandlede mig som en del af familien, og man vænnede sig hurtigt til, at Kongen var der. Han var meget stor, men han var også meget, meget rar. Jeg var aldrig bange for ham,« siger hun.

Birgitta Hillingsø husker en særlig episode i gymnasietiden.

Kort efter, at de var blevet færdige med et fag, de ikke brød sig så meget om, forlod læreren deres klasseværelse. Prinsesse Margrethe fejrede det med at stå på hænder.

Men så kom læreren uventet tilbage.

»Og hvad så han der? Han så prinsessen med sin nederdel hængende over hovedet, man kunne se hendes hofteholdere, hendes strømper og alt,« ler Birgitta Hillingsø og tilføjer:

»Hun kom hurtigt ned igen, og han kom hurtigt ud ad døren. Men kors, hvor vi grinede.«

I de mange år, som de to veninder har kendt hinanden, har Dronningens rolle ændret sig fra at være en lille prinsesse til Danmarks regent.

Birgitta Hillingsø synes, at Dronningen har klaret den udvikling flot.

Dronning Margrethe er kendt for sine sikre nytårstaler. Foto: Keld Navntoft Vis mere Dronning Margrethe er kendt for sine sikre nytårstaler. Foto: Keld Navntoft

»Hun er et naturligt menneske. Jeg synes ikke, hun har forandret sig. Jeg synes, hun har gjort et godt stykke arbejde,« siger hun og tilføjer, at hun dog godt husker, hvor nervøs Dronningen var, da hun skulle holde sin første nytårstale.

Dronningen har selv fortalt i flere bøger, at det ikke var uden bekymringer, at hun skulle overtage opgaven som regent efter sin far.

Og selv om den 79-årige dronning efterhånden er ganske garvet og – for de fleste – virker rimelig sikker, når hun nytårsaften kigger danskerne i øjnene og begynder på sin nytårstale, så kan barndomsveninden stadig se noget, som mange nok ikke bemærker.

»Jeg synes nu godt, at man kan se, at hun er lidt nervøs, når hun sidder der,« siger Birgitta Hillingsø.