Dronning Margrethe er tilbage på benene og klar til sit første officielle arrangement den 9. maj efter sin rygoperation tilbage i februar.

Det fremgår af Kongehusets kalender, der torsdag er blevet opdateret.

Ifølge Kongehusets kalender vil Dronningen være til stede ved Haandværkerforeningens medaljeoverrækkelse, der finder sted på Københavns Rådhus.

Dronning Margrethe undergik en omfattende rygoperation 22. februar, efter nogle problemer i ryggen var blevet værre.

»Gennem en længere periode har Hendes Majestæt været ramt af problemer med ryggen, og i den seneste tid er situationen forværret. Efter samråd med Rigshospitalets eksperter har Dronningen besluttet at gennemgå en større rygoperation,« lød det.

Siden har den danske dronning været gennem et genoptræningsforløb, hvilket betyder, at der har været et »nedsat aktivitetsniveau« for dronning Margrethe.

Tidligere i april blev det meldt ud fra Kongehuset, at Dronningen ikke deltager i kroningen af britiske kong Charles og har meldt afbud til grev Henriks konfirmation, da Majestæten stadig er i gang med sin genoptræning.

»Dronningens genoptræning efter operationen går godt, men genoptræningsforløbet vil fortsat strække sig over længere tid. Dronningens officielle program vil som følge deraf være præget af et lavere aktivitetsniveau end normalt,« lød den officielle udmelding fra Kongehusets kommunikationsafdeling.

Kronprinsparret tager derfor alene afsted til kroningen af Kong Charles den 6. maj.

Dronningen vendte tilbage til sin rolle som regent 16. april, hvor hun og hele den kongelige familie var samlet for at fejre hendes majestæts fødselsdag.