Dronningen af Danmark var søndag på sin første - og muligvis også sidste - tur med den nye metro i København.

Klædt i mørke farver besteg hun, flankeret af statsministeren og Københavns borgmester, et af de spritnye metrotog, der var parkeret på den nye station på Rådhuspladsen.

»Ja, jeg mindes jo engang, hvor De fortalte, at hver gang, De rejste væk og kom tilbage til København, så var der gravet et nyt hul i byen,« sagde Frank Jensen til hende, kort efter de havde sat sig forrest i toget.

»Nu er den endelig færdig,« tilføjede han med et kæmpe smil på læben.

Dronning Margrethe tager en tur i den nye metrolinje Cityringen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Dronning Margrethe tager en tur i den nye metrolinje Cityringen. Foto: Ida Marie Odgaard

Dronning Margrethe nikkede anerkendende fra det tomandssæde, hun i dagens anledning havde fået for sig selv.

En høj bippende lyd lød over højtalerne, og de fremmødte fotografer faldt forover og måtte tage fra for ikke at styrte ned foran Dronningens fødder.

Den første del af turen varede fire minutter fra Rådhuspladsen til Frederiksberg Allé, hvor lyden af kameraerne overdøvede den sporadiske snak, der var mellem politikere og kongelige.

Majestæten kiggede nysgerrigt ud af vinduet og betragtede de flotte farver, som man har givet de nye stationer. Hver station har sin egen farve.

Dronningen var så heldig at få sit eget sæde, hun fik dog langt fra ro. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Dronningen var så heldig at få sit eget sæde, hun fik dog langt fra ro. Foto: Ida Marie Odgaard

På Frederiksberg er den grøn, og her steg æresgæsterne ud for at se, hvad otte år med metrobyggeri var blevet til.

Der måtte dernæst ikke tages flere billeder, og resten af den cirka 20 minutter lange tur foregik i delvis stilhed.

Der blev ikke lavet meget larm. Hverken fra gæster eller journalister.

Det stod i skarp kontrast til tiden før Dronningen steg på, hvor Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance spillede sangen 'Where Is My Mind' af Pixies fra sin mobiltelefon for at fordrive ventetiden.

Der var også plads til grin, da Dronningen tog sin første tur rundt i Cityringen. Foto: Philip Davali Vis mere Der var også plads til grin, da Dronningen tog sin første tur rundt i Cityringen. Foto: Philip Davali

Hele arrangementet nåede igen til Rådhuspladsen, hvor korpset forlod stationen og trak mod pladsens scene.

Her var der opstillet et gennemsigtigt telt og en række bløde stole i rød velour. Der lå også tæpper, hvis de kongelige, statsministeren eller de to borgmestre skulle fryse.

De gik hver for sig ad en rød løber hævet over befolkningen og satte sig i hver sin stol.

»Vil I ikke flytte jer lidt? Jeg er kommet helt fra Argentina for at se Dronningen,« sagde en engelsktalende kvinde til de journalister, der havde stillet sig klar til at tage billeder.