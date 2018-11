Dronning Margrethe er tilbage på benene, efter det i mandags kom frem, at hun de seneste uger har gennemgået laserbehandling for grå stær på begge øjne.

Dronningen sad som sædvanligt velklædt og med et smil på læben på scenen i Tivolis Koncertsal, da hun sammen med sangerinden Nanna Øland, bedre kendt som Oh Land, og Tivolis balletchef, Peter Bo Bendixen, skulle præsentere Nøddeknækkeren, der får premiere 23. november.

Samtidigt afslørede Tivoli også, at næste års store balletshow bliver baseret på et af H. C. Andersens største eventyr, nemlig Snedronningen.

Det bliver også med Dronningen som scenograf og kostumedesigner, Oh Land bag musikken og Yuri Possokhov som koreograf.

Oh Land (Nanna Øland Fabricius), Dronning Margrethe og Tivolis balletchef Peter Bo Bendixen under pressemødet i anledning af offentliggørelse af Tivolis nye balletprojekt, Snedronningen, hvor Dronningen laver scenografi og Oh Land står for musikken i Tivoli i København onsdag den 14. november 2018. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali Vis mere Oh Land (Nanna Øland Fabricius), Dronning Margrethe og Tivolis balletchef Peter Bo Bendixen under pressemødet i anledning af offentliggørelse af Tivolis nye balletprojekt, Snedronningen, hvor Dronningen laver scenografi og Oh Land står for musikken i Tivoli i København onsdag den 14. november 2018. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali

De tre arbejdede også sammen i 2016, hvor de stod bag det kreative arbejde på balletten 'Askepot'.

Nøddeknækkeren, der har premiere 23. november, ser Dronningen meget frem til, på trods af, at hun ikke selv har haft tid til at se så meget af prøveforløbet.

»Jeg ved, det er gået meget godt. Det, jeg har set, har set fantastisk lovende ud, og jeg ved, alle glæder sig til at tage fat og gå i gang igen med Nøddeknækkeren. For mig er det en stor glæde, at den skal op for fjerde gang, og at vi også ved denne lejlighed har haft mulighed for at justere lidt på ting og få nye idéer og input. Og det håber jeg, publikum vil sætte pris på,« sagde Dronningen til pressemødet for Nøddeknækkeren og Snedronningen.

Dronningen fik samtidigt med præsentationen spørgsmålet fra en journalist om, hvordan det er gået hende siden operationen.

»Bortset fra, at det ikke har noget med Snedronningen at gøre, er det gået ganske udmærket,« sagde Dronning Margrethe med et smil på læben.

Dronningen glæder sig meget til at komme i gang med Snedronningen, som får premiere i december 2019, og til at arbejde sammen med både Oh Land og Yuri Possokhov endnu en gang.

»Selvom vi ikke kommer til at høre H. C. Andersens tekst, så håber jeg, at man vil fornemme ham bag det. Han har en vidunderlig måde at beskrive ting på. Jeg er sikker på, at de enkelte dansere vil få en masse ud af at se, hvordan han har beskrevet figurerne,« sagde Dronningen, som personligt har en stor kærlighed til eventyret.

»Jeg forestiller mig, vi kan få noget godt ud af Snedronningen. Det er et meget stort og langt eventyr, så selvfølgelig bliver der skubbet sammen på det. Men det er et meget smukt eventyr, som jeg håber, vi kan give videre.«

Dronning Margrethe og Oh Land (Nanna Øland Fabricius) efter pressemøde i anledning af offentliggørelse af Tivolis nye balletprojekt, Snedronningen, hvor Dronningen laver scenografi og Oh Land står for musikken i Tivoli i København onsdag den 14. november 2018. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali Vis mere Dronning Margrethe og Oh Land (Nanna Øland Fabricius) efter pressemøde i anledning af offentliggørelse af Tivolis nye balletprojekt, Snedronningen, hvor Dronningen laver scenografi og Oh Land står for musikken i Tivoli i København onsdag den 14. november 2018. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali

I 2016 samarbejdede trioen også på eventyret Askepot, der dengang blev opført på Pantomimeteatret i Tivoli. Et samarbejde, der ifølge Peter Bo Bendixen gik så godt, at han også ser frem til det nye.

»Vi synes, at forløbet og resultatet, vi fik, var så spændende, at vi ville udfordre de tre kunstnere endnu mere med en større og længere forestilling gennem Tivolis Koncertsal. Og valget var let, fordi jeg tror, at alle, både Nanna og juryen og i høj grad Dronningen, har et indgående kendskab til Snedronningen, og derfor var valget let,« sagde han.