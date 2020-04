Dronning Margrethe bilder sig ikke ind, at hun er en særligt talentfuld kunstner.

Men hun stoler alligevel på, at hun ikke bliver hyret til diverse kunstneriske opgaver, blot fordi hun er dronning.

»Det kan jo ikke være nok, at det er fint, når Dronningen har lavet det. For de skal jo selv se på det skidt. Så det må jo være, fordi de mener, jeg kan komme med noget, der er til at holde ud at se på.«

Det fortæller dronning Margrethe i dokumentaren 'Dronningen holder frikvarter', som tirsdag aften på DR1 gav et indblik i Dronningens såvel kunstneriske virke som private sysler.

I dokumentaren 'Dronningen holder frikvarter' ser man blandt andet regenten sidde og male ved Chateau Cayx. Foto: Jacob Jørgensen

Her fulgte man hende blandt andet i arbejdet med balletforestillingen 'Snedronningen', som hun sidste år lavede kostumer og scenografi til.

Og her ser man da også, at hun ikke bliver strøget med hårene. Er hendes kostume til en krage for pænt og ordentligt, får hun det at vide. Har hun ikke lavet nok kjoler til de dansende blomster, bliver hun bedt om at lave flere, selv om den royale kalender er fyldt.

I dokumentaren fortæller hun, at hun egentlig synes, hun har fået en fair behandling hele sit liv.

»Det er klart, der er da nogen, der synes, det er noget underligt noget. 'Hvad tror hun, hun kan, som ikke har haft en lang karriere bag sig med at arbejde med kunst helt fra meget yngre og ikke kan gøre det 100 procent hele tiden?',« siger hun og fortsætter:

Dronning Margrethe har flere gange tegnet kostumer og scenografi til balletter. Her til 'Nøddeknækkeren' i Tivoli i 2012. Foto: Martin Sylvest Andersen

»Det er også rigtigt nok, og det kan da være, det var blevet anderledes og væsentligt bedre, hvis jeg var startet tidligere, men det er ganske umuligt at vide.«

Dronning Margrethe har altid elsket at tegne og male, men fandt som teenager ud af, at hendes evner alligevel ikke kunne måle sig med samtidkunstnernes.

Så hun lagde hobbyen på hylden. Indtil hun som ung læste J.R.R. Tolkiens 'Ringenes herre' og fandt stor inspiration i fantasy-universet.

Og da trilogien blev genudgivet på dansk i 1977, var det med illustrationer af Dronningen - som ganske vist havde tegnet under pseudonymet Ingahild Grathmer. Det fortsatte hun med i 'Historierne om Regnar Lodbrog' og 'Bjarkemål' fra 1982.

Dronning Margrethes originaltegninger til Tolkiens 'Ringenes herre'. Foto: NF

I 1991 lavede hun kostumer og scenografi til ’Et folkesagn’ af August Bournonville på Det Kongelige Teater, og i 2009 udgjorde hendes decoupager scenografien til en filmversion af H.C. Andersens 'De vilde svaner', der blev instrueret af Ghita Nørby.

I øjeblikket arbejder hun desuden også på decoupager til en kommende filmatisering af Karen Blixens 'Ehrengard', ser man i 'Dronningen holder frikvarter'.

»Det er vigtigt at gøre de ting, man skal,« fortæller hun i udsendelsen.

»Min første og væsentlige opgave er, at jeg er dronning af Danmark og er mit lands statsoverhoved og har det ansvar, som kommer af det. Men at man samtidig kan udtrykke sig kunstnerisk, fordi man gerne vil det, det er jeg virkelig taknemmelig for kan lade sig gøre. Og at folk kan acceptere, at jeg gør det,« siger dronning Margrethe, der ikke som ung havde forestillet sig, at hun kunne være både regent og kunstner.