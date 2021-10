Dronning Margrethe er udmærket godt klar over, hvordan hun tager sig bedst ud.

Det stod klart fredag, da hun besøgte Isfjordscentret Ilulissat i Grønland, hvor hun efterfølgende poserede foran det smukke islandskab og isfjorden.

Men da fotograferingen skulle begynde, bed Dronningen mærke i, at hun stod i modlys, og at billedet derfor ville blive mindre godt.

»Det er modlys, men det må De jo om,« sagde Dronningen til de fremmødte fotografer.

Denmarks Queen Margrethe visit the new Icefjord Center in Ilulissat, on the West Coast of Greenland, Friday Oct. 8, 2021. The Queen is on a four days visit to Greenland, of which two of the days are a private visit.. (Foto: Christian Klindt Sølbeck/Ritzau Scanpix)

Da TV2's reporter Camilla Slyngborg sagde, at pressen havde forsøgt at få vendt bygningen om, konstaterede dronning Margrethe tørt.

»Nej, det er lidt besværligt på en eftermiddag,« sagde den 81-årige monark.

Isfjordscenteret er netop åbnet i juli, og dengang var det meningen, at Dronningen skulle indvie det. Men det satte coronapandemien en stopper for, da smitten pludselig blussede op i Grønland.

Derfor blev hendes besøg udsat til oktober, men alligevel var Dronningen heldig med vejret. Hele dagen skinnede solen fra en skyfri himmel, og selv om det var iskoldt, var det samtidig meget smukt.

Denmarks Queen Margrethe visit the new Icefjord Center in Ilulissat, on the West Coast of Greenland, Friday Oct. 8, 2021. The Queen is on a four days visit to Greenland, of which two of the days are a private visit.. (Foto: Christian Klindt Sølbeck/Ritzau Scanpix)

»Det er helt fantastisk. Det er meget smukt og virkelig flot. Det er virkelig morsomt, at det er lykkedes at lave noget stå enestående her,« sagde Dronningen.

Centret er placeret ved det UNESCO-beskyttede naturområde ved Ilulissat Isfjord og skal i fremtiden formidle områdets unikke historie samt om de klimaforandringer, som her sætter deres tydelige præg. Centret skal understøtte den stigende turisme i landet og være med til at skabe et bæredygtigt grundlag for vækst og fremgang for landets erhvervsliv.

Isfjordscentret er efter planen det første af seks besøgscentre,