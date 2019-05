Selvom vejret måske ikke er meget for at vise det, så er sommeren skudt i gang - og dermed også Dronningens sommertogt, som tirsdag formiddag tog sin begyndelse i Køge Kommune.

Her ankom regenten med kongeskibet Dannebrog til Køge Havn, hvor hun og hendes livlige gravhund blev taget imod af byens borgmester, Marie Stærke (S), og en vanlig flok af flagviftende danskere, der havde taget opstilling for at få et glimt af deres dronning.

Sammen med borgmesteren og hendes mand, Jesper Hesselberg Stærke, gik turen herfra i karet til byens rådhus, hvor det var meningen, at kareten skulle eskorteres af gardehusarregimentets hestestragon.

Der var dog - bogstaveligt talt - et bump på vejen.

Under en prøvetur forinden havde hestene nemlig ikke turdet krydse jernbaneoverskæringen, hvorfor dyrene endte med at få fri under turens første del, skriver Billed-Bladet.

Det betød dog intet for 79-årige dronning Margrethe, der iført spadseredragt, bredskygget hat og et stort smil fulgte resten af dagens program, som bl.a. bød på en tur på Center for Sundhed, Træning og Rehabilitering.

Her fik hun overrakt en smuk buket af Ellen Grethe Kristiansen fra centret, der fra sin kørestol passede det ærefulde hverv som blomsterpige.

Det er første gang siden 1988, at Dannebrog lægger til kaj i Køge.

Senere på dagen besøgte dronning Margrethe derudover bl.a. Tapperiet og Kjøge Mini-by, og onsdag skal Dronningen også besøge den lokale Borup Skole, Post Nord og Helhedsplanen Karlemoseparken.

Kristi Himmelfartsdag holder Dronningen fri, inden hun fredag sejler til Nyborg.

Dronningens sommertogter er en tradition, der går tilbage til Christian 10. Traditionen er siden videreført af Frederik 9. og dronning Margrethe for at være i kontakt med alle dele af riget, oplyser kongehuset på sine sociale medier.

Det 78,43 meter lange Kongeskib har med sine snart 90 år på søen besøgt hovedparten af havnene i Danmark, Grønland og Færøerne samt havne i Middelhavet, Caribien og på USAs østkyst.