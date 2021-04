Hvis der er noget, der irriterer dronning Margrethe, er det, når hun gentager sig selv. Det afslører hun i et nyt interview.

Derfor gør hun sig altid umage for at forny sproget og sige tingene på en ny måde.

»Jeg synes, det er vanvittigt irriterende, at man pludselig opdager, at man citerer sig selv. Det bryder jeg mig ikke om. Jeg prøver at finde et friskt udtryk, så der ikke er støv på de ord, man kommer med. Tænk på skind på et eller andet, som har stået for længe,« forklarer majestæten i et interview med DR.

Derfor gør hun sig umage med at 'vride' ordene – uanset om hun holder tale eller giver interview.

Radioværten Adrian Hughes har interviewet Dronning Margrethe i anledning af hendes 81-års fødselsdag. Foto DR. Vis mere Radioværten Adrian Hughes har interviewet Dronning Margrethe i anledning af hendes 81-års fødselsdag. Foto DR.

I anledning af sin 81-års fødselsdag har regenten givet et interview til DR. I programmet 'Klog på sprog' har P1-vært Adrian Hughes talt med Dronningen om netop hendes måde at bruge sproget på.

I programmet møder radioværten en dronning, der går uhyre højt op i, hvordan hun nuancerer, præciserer og varierer sit udtryk.

»Enhver sproginteresseret, som krydslæser Dronningens mange interview, bliver opmærksom på hendes målrettede arbejde med at pleje, udvide og vedligeholde sit sprog. Det bliver især tydeligt i de mange tilfælde, hvor Dronningen har svaret forskelligt og med nye sproglige billeder på næsten identiske spørgsmål,« siger han og tilføjer, at han til stadighed forbløffes over, Dronningens evne til at finde på nye måder at udtrykke det samme.

På fredag kan Dronningen blandt andet fejre sig selv ved at høre interviewet mellem klokken 11 og 12. I programmet gennemgår dronning Margrethe og Adrian Hughes nogle af de mange interview og taler, som Dronningen har holdt gennem sine 49 år som regent.