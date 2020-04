'Hans Kongelige Højhed Prins Henrik sov tirsdag den 13. februar kl. 23.18 stille ind på Fredensborg Slot.' Måske husker du netop den dag i 2018, hvor ovenstående besked blev sendt ud.

Dronningens mangeårige prinsgemal havde sagt farvel. Og danskerne gik langt for at give ham en værdig afsked. Også længere, end Dronningen havde forventet.

Tusindvis af danskere - ja faktisk 20.000 - strømmede til Christiansborg Slotskirke for at sige farvel og tak til den farverige prins, der udførte sin sidste royale pligt. I tre dage lå han i lukket kiste castrum doloris - på smertens leje - som traditionen foreskriver det for de kongelige.

Og i porten til Det Gule Palæ var adskillige forbi for at vise prinsen en sidste ære med blomster og kærlige hilsner.

Offentligheden stod i kø til at se prins Henriks kiste, som lå Castrum Doloris i Christiansborg Slotskirke i København. Foto: Mads Claus Rasmussen

Prinsens medfødte franske facon var ikke altid populær blandt danskerne, men ved hans død var der ingen tvivl om, at han havde en særlig plads i befolkningens hjerte.

Og den ære, som befolkningen udviste ham, gik ikke Dronningens næse forbi:

Det fortæller hun i et interview, som Ud & Se har lavet i anledning af majestætens 80-års fødselsdag.

»Det var jo helt fantastisk, hvordan folk sluttede op om os alle sammen. Den respekt og hengivenhed, de viste over for ham og hans minde, det må jeg sige – det havde mange af os nok ikke forestillet os ville være så stærkt,« siger hun og fastslår:

Den kongelige familie under prins Henriks bisættelse fra Christianborg Slotskirke i København, tirsdag den 20. februar 2018. Foto: Henning Bagger

»Jeg kunne virkelig have undt ham at opleve, at der blev sådan en samling om ham. Det var meget fint.«

Det er ikke første gang, majestæten taler om, hvordan hun oplevede sin ægtemands farvel til verden.

I bogen 'Dronning Margrethe' fra efteråret 2019 fortæller hun om at føle sig overvældet af støtten og sympatien:

»Folk havde jo sommetider lidt med at se de pudsige sider af min mand, som sandelig var der – dem kunne jeg også se. Men det var fantastisk at se, at folk stod sammen om os på den måde.«

Prinsesse Margrethe og Henrik de Monpezats blev gift i 1967. Efter vielsen kørte de i åben karet til Amalienborg, hvor de fra balkonen lod sig hylde af flere tusinde gratulanter. Foto: HANS PETERSEN

Det er indiskutabelt, at prins Henrik oftest valgte at gå sine egne vegne - væk fra det, der var forventet af ham.

Det var også tilfældet ved hans død. Han havde nemlig gjort det klart, at han ikke ønskede at blive begravet i Roskilde Domkirke.

I stedet blev han efter sin død kremeret, og en del af hans aske befinder sig i dag i det hav, han gennem sit liv elskede så højt.

Den anden del er i en urne, som er gravet ned i den private have på Fredensborg Slot. Samme sted, som Dronningen torsdag fejrede sin 80-års fødselsdag.