På årets sidste dag holdt dronning Margrethe en tale, der langt hen ad vejen var opmuntrende og beroligende i disse mørke tider. Så meget, at hun sågar fik erklæret klimaet i bedring.

»Klimaet har fået det bedre under krisen – det er værd at lægge mærke til, og det er vigtigt, at vi fortsat passer godt på naturen,« lød det fra Dronningen under årets tale.

Noget, som professor ved Aarhus Universitet Peter Langen ikke er helt enig i.

»Det studsede jeg over, for det er faktisk ikke helt rigtigt, at klimaet har fået det bedre,« siger han til DR og uddyber:

»Klimaet, der er vejret over lang tid, der kan vi ikke se nogen mærkbar effekt af de nedlukninger, der har været under corona. Det er simpelthen for lidt og for kortvarigt.«

Han forklarer, at man har set et fald i mængden af kuldioxid i luften. CO2-udledningerne var på grund af blandt andet færre flyafgange og mindre trafik reduceret med fem procent, men det har altså endnu ikke en mærkbar effekt på klimaet, lyder det.

Udledningen af CO2 kan leve i atmosfæren i hundredvis af år, og derfor vil man ikke umiddelbart kunne se en effekt af et års nedlukning, lyder det fra professor Peter Langen.

Derfor skal man altså ikke tage dronning Margrethes klimaord for gode varer. Og det er ikke første gang, hun er kommet i modvind i forhold til det emne.

Tidligere på året i forbindelse med sin 80-års fødselsdag gav Dronningen et interview til Politiken, hvori hun sagde, at hun var i tvivl om, hvor stor en del af klimaproblemerne der kunne tilskrives mennesker.

»Jamen, at mennesker spiller en rolle i klimaforandringer, det er der nok ingen tvivl om. Men om de er skabte – direkte – det er jeg ikke ganske overbevist om,« lød det dengang.

Noget, der vakte forundring og forargelse. Flere forskere var ude at sige, at hun talte imod videnskaben, ligesom kendisser som eksempelvis skuespiller Laura Drasbæk ikke var helt imponeret over klimakommentarerne fra Hendes Majestæt.

Derfor var der også flere eksperter, der så hendes nye udmelding i nytårstalen som en fremstrakt hånd til klimaforkæmperne.

»Tidligere på året sagde Dronningen, at hun tvivlede på, at klimabelastningen var menneskeskabt, så hendes udmelding i nytårstalen kunne tyde på, at hun er kommet til en ny erkendelse,« lød det blandt andet fra historiker og kongehusekspert Michael Bregnsbo umiddelbart efter nytårstalen.