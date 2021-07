Dronning Margrethe fik sig et skud inspiration fra en kvinde, der er 14 år ældre end den 81-årige monark.

Lørdag mødte hun Maria a Heygum, der bor på plejehjemmet Heimið á Grønanes i Vestmanna på Færøerne, hvor Hendes Majestæt lige nu er på besøg.

Og hun var ikke en hvilken som helst kvinde. I hele 55 år har Heygum vinterbadet i det barske vand på Færøerne, der aldrig bliver mere end 10 grader varmt.

Hun begyndte at bade, fordi hun fik en fødselsdepression, da hun fødte sin datter Runa.

Dronningen besøger ældrehjem i Vestmanna på Færøerne.

Maria a Heygum havde det ikke godt, og hun stoppede med at spise og mistede alt livsmod. På et tidspunkt var hun helt nede og veje under 50 kilo, og hun mistede evnen til at amme.

Det var hendes mand, Brynjolfyr, der i dag er død, der foreslog, at hun skulle begynde at bade i det iskolde færøske vand.

Og det hjalp.

Efter blot tre måneder med daglige ture i havet, vendte livsmodet tilbage.

55 år senere bader Maria a Heygum stadig i det kolde vand – til trods for, at hun er 95 år.

Så da dronning Margrethe lørdag besøgte plejehjemmet, tog Heygum en tur i havet til ære for hende.

Hendes Majestæt sad i vinduet og kiggede ud, mens den 95-årige kvinde hoppede i havet.

Dronningen sad og kiggede med, mens den 95-årige Maria a Heygum hoppede i havet.

Selvom det er sommer på Færøerne, er havet ikke mere en 8-10 grader varmt, mens luften er 14 grader. Derfor minder det mere om vinterbadning uanset årstiden,

Vinterbadning er eksploderet i Danmark den seneste tid. Hvert år kommer nye vinterbadere til, og for to år siden meldte Dronningens tidligere svigerdatter, grevinde Alexandra sig også på banen og hoppede i havet i Skagen på en kold januar morgen.

Dronning Margrethe er på besøg på Færøerne indtil på tirsdag.