Intet er tilfældigt, når dronning Margrethe taler til nationen, mener en kongehusekspert, der har et bud på, hvorfor netop et familiefoto og en lille hvid skulptur stod og pyntede tirsdag aften.

Her gik Dronningen ekstraordinært på tv og holdt en historisk tale til sit folk i forbindelse med den alvorlige corona-situation.

»I sine nytårstaler og ved andre lejligheder nævner hun altid familien, men i går var en særlig og alvorlig lejlighed, hvor hun ikke talte om dem. Men så var de billedligt til stede alligevel,« siger kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen om det foto af kronprinsparret, som tronede på et konsolbord bag regenten.

»Kongehuset er et familiedynasti - en familiebutik. Familien betyder meget for mange mennesker, men særligt for kongehuset, hvor det jo netop er slægten, der gør, at de er kongelige.«

Dronning Margrethe taler fra Fredensborg Slot om den alvorlige situation i forbindelse med udbredelsen af coronavirus, tirsdag den 17. marts 2020. Foto: DR Vis mere Dronning Margrethe taler fra Fredensborg Slot om den alvorlige situation i forbindelse med udbredelsen af coronavirus, tirsdag den 17. marts 2020. Foto: DR

Flere på de sociale medier bemærkede, at prins Joachim og prinsesse Marie ikke havde fået lov at være med i billedet - hvilket vækker mindelser om dronning Elizabeths nytårstale, hvor nærmest hele den britiske kongefamilie var repræsenteret, med undtagelse af den kontroversielle prins Andrew samt Harry og Meghan, som kort tid senere trådte ud af kongehuset.

Sebastian Olden-Jørgensen tror dog ikke ligefrem, at fravalget af prins Joachim og prinsesse Marie tirsdag aften skal ses som, at de er også på vej væk.

»Der er grænser for, hvor meget man skal tolke i det. Kronprinsparret er naturligt de centrale, og hvis man tog flere med, så kunne man pludselig snakke om, hvem der så ikke skal være med,« siger Sebastian Olden-Jørgensen, der også peger på, at det ganske enkelt kan være et spørgsmål om smag og om ikke at gøre tv-billedet for proppet.

For der skulle nemlig være plads til den ganske særlige hvide skulptur af to hænder, der holder et hjerte.

»Den stod prominent placeret, og det var evident, at den ikke stod der tilfældigt. Det var ikke bare noget skrammel, hun havde stillet op,« siger Sebastian Jørgensen om skulpturen, der er skabt af prins Henrik.

»Den passede i størrelsen. Han lavede normalt sine skulpturer i lille format, og så blev de forstørret til brug i offentligheden. Men denne skulptur er højst sandsynligt én, han selv har arbejdet med.«

B.T. har spurgt kongehuset til den hvide skulptur, men det har ikke ønsket at udtale sig om dens historie eller årsagen til, at netop dén stod i baggrunden.

Men er man gået en tur ved Harboes Bryggeri i Skælskør, vil man formentlig genkende de to hænder, der holder om et hjerte.

Her står nemlig en 3,5 meter høj bronzeskulpur skabt af netop prins Henrik og erhvervet af bryggeriet, hvis direktør, Bernd Griese, var en nær ven af den afdøde prins.

Til Sjællandske Nyheder fortalte Bernd Griese i 2018, at ideen til værket, der 'forestiller to arbejdsomme hænder og hjertet på rette sted', opstod i hans sommerhus i Spanien, hvor prins Henrik var på besøg i 14 dage.

»Denne skulptur er det sidste kunstværk, prins Henrik nåede at skabe, inden at han skulle gå bort alt for tidligt,« sagde Bernd Griese til mediet.

At dronning Margrethe har brugt sin spasomme plads på at hylde sin afdøde mand, finder Sebastian Olden-Jørgenen typisk for hende.

Kronprinsfamilien i forbindelse med børnenes skolestart på Lemania-Verbier International School i Verbier, Schweiz. Familien er siden taget hjem grundet corona-udbruddet. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Kronprinsfamilien i forbindelse med børnenes skolestart på Lemania-Verbier International School i Verbier, Schweiz. Familien er siden taget hjem grundet corona-udbruddet. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Hun har jo alle dage været generøs og omhyggelig med at give prins Henrik plads. Det kan godt være, han endte med at være en gammel sur mand, der ikke syntes, han fik den plads, han skulle have. Men Dronningen har i hvert fald alle dage gjort alt, hun kunne, for at give ham plads. Og det fortsætter hun med i dag. Og det er egentlig meget smukt.«

Dronningens tavse fotografi af kronprinsparret er det første, man har set til parret, siden de for en lille uge siden meddelte, at de grundet corona-situationen tager hjem fra Schweiz, hvor de ellers skulle have boet i 12 uger, mens børnene gik på kostskole.

Men Sebastian Olden-Jørgensen finder det naturligt, at kronprinsparret ikke selv har markeret sig, men har ladet Dronningen om at tale til danskerne.

»Hvis nu kronprinsparret havde engageret sig meget i folkesundhed i forvejen - ikke kun god motion og mobbede børn, men noget der var tæt på corona - så var det faldet naturligt at stå offentligt frem. Men det har de jo ikke.«