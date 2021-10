Prins Henrik blev syg, længe inden offentligheden fik det at vide. Og det var hårdt for Dronningen, afslører hendes nære veninde i en ny bog.

»Det blev nogle rigtig hårde år for hende, og jeg tror, at det var ensomt for hende til sidst. Man ved fra mennesker, der har haft en dement ægtefælle, at det er dræbende og udmarvende. Men hun beklagede sig aldrig.«

Det udtaler barndomsveninden Birgitta Hillingsø i bogen 'Monark og menneske', der udkommer 1. november, men som Avisen Danmark lørdag kan bringe et uddrag fra.

Her tegner bogens forfatter, journalisten Thomas Larsen, blandt andet et portræt af den misforståede prins Henrik, som nåede at få et helt land på nakken for sine opsigtsvækkende udtalelser om, at han ikke ville begraves sammen med sin hustru som planlagt. Og som igen og igen gentog sin forbitrede kritik af at være hende underdanig i rollen som prins.

Dronning Margrethe og Prins Henrik i 2012. Foto: Mads Nissen

Først senere – for sent, skriver Thomas Larsen i bogen – fik offentligheden at vide, at prins Henrik led af en demenssygdom.

Og i samme moment ændrede vreden mod prinsens kurs og blev i stedet rettet mod Kongehuset for at have holdt denne væsentlige detalje hemmelig.

Men ifølge 'Monark og menneske' skyldtes det, at diagnosen ikke var fastlagt af lægerne.

»Den stakkels mand kunne selv læse i avisen, at han ikke længere vidste, hvad han selv gjorde. Jeg havde så ondt af ham. Det var godt, at han nåede at dø, inden han blev rigtig dårlig. Jeg tror, alle var lettede for hans skyld,« fortæller barndomsveninden Birgitta Hillingsø ærligt i bogen.

Dronning Margrethe er bevæget under Prins Henriks bisættelse fra Christianborg Slotskirke i København, tirsdag den 20. februar 2018. Prins Henrik døde tirsdag den 13. februar 2018. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018) Foto: Henning Bagger

Prins Henriks opsigtsvækkende beslutning om ikke at ville begraves sammen med dronning Margrethe i det gravmæle, som kunstneren Bjørn Nørgaard var i gang med at lave til dem begge, kom frem i august 2017, da Kongehusets kommunikationschef gav et interview til B.T.

I den følgende måned begyndte spekulationerne at svirre, inden Kongehuset endelig i september kunne bekræfte rygterne om, at den 83-årige prins havde fået konstateret demens. Knap et halvt år senere, i februar, sov Prinsen stille ind.

Sidste år gav dronning Margrethe et interview til Alt for Damerne, hvor også hun indrømmede, at ægtemandens død havde været en lettelse. For dem begge.

»Ja, det er svært at sige højt. Det lyder ikke rart, når man siger det. Men jeg var glad for, at han ikke skulle blive ved længere, end han gjorde. For hans egen skyld,« fortalte hun.