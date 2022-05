I disse dage trækker Herlufsholm mange negative overskrifter, efter TV 2 i en dokumentar har afsløret en grufuld og barsk side af den elitære kostskole

På skolen går kronprinsparrets ældste søn, prins Christian, og Kongehuset har, på trods af de chokerende afsløringer, valgt, at han for nu skal blive der, mens også hans lillesøster, prinsesse Isabella, snart begynder på kostskolen.

Men når man kigger på andre royale medlemmers skoletid, kan det vække undren, at Kongehuset holder fast i Herlufsholm. Dronning Margrethe fik sin studentereksamen fra Zahles skole i 1959, mens sønnerne, kronprins Frederik og prins Joachim, begge blev studenter fra Øregaard Gymnasium i 1986.

»Det er ikke nogen lang tradition, Kongehuset har med Herlufsholm. Det er noget, de er begyndt på med prins Nikolai, nu prins Christian og – efter planen – prinsesse Isabella,« siger kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

»Det er ikke en eller anden århundrede år lang tradition, og derfor kan det så meget desto mere undre, at de pludselig indstifter sådan en ny tradition med Herlufsholm, hvor der gennem så mange år har været en kultur, som er meget, meget mærkelig. Det er lidt af en gåde.«

Skolen har ry for at forme fremtidens samfundselite, men Lars Hovbakke tror ikke på, at prins Christian går der for at få de rette, fremtidige kontakter. Som kommende konge har han næppe brug for at gnubbe skuldre med 'de rigtige'.

»Det er mere de andre, der har brug for at få forbindelse til prins Christian. Statsoverhovedet i et land skal nok klare sig, uanset om han har personlige kontakter til toppen af erhvervslivet eller i politiske kredse.«

For Lars Hovbakke Sørensen er den eneste åbenlyse forklaring på den nye tradition med Herlufsholm, at skolen er kendt for at have en høj, faglig kvalitet, der giver høj prestige.

Et lignende, fagligt niveau ville dog også kunne findes på Zahles skole, Øregaard Gymnasium og Gammel Hellerup Gymnasium, hvor prins Felix blev student fra sidstnævnte.

»Det er nogle udmærkede steder, og der er masser af gymnasier, der har ry for at have rigtig høj kvalitet i undervisningen.«

Disse steder har også det tilfælles, at de ikke er kostskoler. For nok har både Dronning Margrethe, kronprins Frederik og prins Joachim alle været på kostskole, men her har der været tale om kortere ophold i udlandet.

Det er først med prins Nikolai, at Kongehuset har indledt en tradition med en hel gymnasietid på kostskole.

Lars Hovbakke mener også, at det kunne være en fordel for prins Christian at gå på et almindeligt gymnasium, hvilket også ville flugte bedre med Kongehusets mangeårige strategi om at komme tættere på folket.

»Kommende konger har ikke for er ikke at skabe kontakter til de øvre, sociale lag, det skal de nok få alligevel, men de har jo netop brug for at færdes mellem almindelige mennesker.«

»Derfor var det også en yderst fornuftigt beslutning, at prins Christian og hans søskende i den første lange del af skoletiden gik i en almindelig folkeskole, fordi det netop giver dem kontakten med andre mennesker og andre sociale lag.«