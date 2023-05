Det var tydeligt en stor dag for den 14-årige grev Henrik, da han ved den danske kirke i Paris blev konfirmeret med familie og venner ved sin side.

Men farmor - dronning Margrethe - var ikke at finde ved begivenheden.

Inden konfirmationen havde Kongehuset meldt ud, at Dronningen efter sin rygoperation måtte skære ned på flere officielle pligter og fokusere på sin genoptræning.

Og det forstod den unge greve til fulde, da han efter konfirmationen blev spurgt til, om hvad han tænkte om sin farmors fravær.

»Det er selvfølgelig ærgerligt, men man kan selvfølgelig også godt forstå, hvorfor hun ikke kunne komme,« fortalte grev Henrik og fortsatte:

»Jeg ved, at hun ønsker tillykke ovre fra Danmark.«

Konfirmationen forestås af kongelig konfessionarius biskop Henrik Wigh-Poulsen assisteret af Frederikskirkens præst Malene Bendtsen. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Og lykønskninger var der generelt mange af.

Forældrene til Henrik, prins Joachim og prinsesse Marie, var i hvert fald meget stolte af deres søn.

»Det er en stor dag, det er indtræden i voksenlivet, og det er en fornøjelse at kunne se, ikke bare hvor stor han er blevet i højden, men også i sind og tanke, og det er vi med til at fejre her,« fortalte prins Joachim.

Prinsesse Marie supplerede sin mand og fortalte, hvor glad hun var for at have familien samlet ved den store begivenhed.

Og hun var meget rørt over sin søns indtræden i de voksnes rækker.

»Jeg var meget, meget bevæget og meget stolt af Henrik,« lød det fra prinsessen, mens hun holdt om datteren Athena.

Her ses kronprinsparret og deres børn. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Brødrene grev Nikolai og Felix stemte også i og fortalte, at de var stolte af deres lillebror.

Festen for grev Henrik afholdes privat i Paris, hvor venner og familie deltager.

Kronprinsparret var også med til konfirmationen, og den unge prins Vincent kunne da også fortælle pressen, at det var 'rigtig fedt' at være i Paris.