De plejer at stimle sammen, skutte sig i vinterkulden og lytte andægtigt med, når Dronningens vise ord daler ned over slotspladsen. Men sådan bliver det ikke i år.

For modsat mange års tradition opsættes der i år ikke tv-skærme på Amalienborg Slotsplads, når Dronningens nytårstale transmitteres klokken 18 i dag. Med god grund.

»Det er en løftet pegefinger for at understrege situationens alvor,« siger B.T.s kongehusekspert Michael Bregnsbo og fortsætter:

»Rigtig mange plejer jo at være forsamlet på slotspladsen nytårsaften, så det er for at understrege myndighedernes budskab om ikke for store forsamlinger og eller store fester på grund af corona-situationen.«

Så tomt ventes der at blive senere i dag på Amalienborg Slotsplads. Foto: Keld Navntoft Vis mere Så tomt ventes der at blive senere i dag på Amalienborg Slotsplads. Foto: Keld Navntoft

»Ligesom myndighederne har valgt at spærre Rådhuspladsen af, lukker man muligheden ned for, at mange mennesker kan samles på Amalienborg og dermed også for risikoen for en superspreder,« lyder det fra B.T.s kongehusekspert.

For de mange millioner af seere hjemme i stuerne vil alt dog være, som det plejer, når først Den Kongelige Livgardes æresbevisning transmitteres efterfulgt af dronning Margrethes tale klokken 18.

Men ifølge Michael Bregnsbo kan alle danskere forvente en løftet pegefinger fra Majestæten.

»Dronningen vil uden tvivl tale om den alvorlige situation i nytårstalen, og så ville det jo være lidt grotesk, hvis der er masser af mennesker samlet på slotspladsen, som ikke holder den corona-afstand, som jeg går ud fra, at hun vil advare stærkt om.«

Det vil være en reminder om vigtigheden af at overholde myndighedernes henstillinger Michael Bregnsbo om signalet fra Dronningen

Faktisk forventer kongehuseksperten, at hun i høj grad vil tale til danskerne om den alvorlige situation, som anden bølge af coronaen har sendt ind over os.

Og det vil være et rigtig godt og stærkt signal at sende, mener Michael Bregnsbo.

»Virkelig mange ser Dronningens nytårstale, mens nytårsaften endnu er ung. Så det vil være en reminder om vigtigheden af at overholde myndighedernes henstillinger og påbud, netop som aftenen er ved at gå i gang.«

»Så hvis nogle holder stor fest og er samlet måske 30 til 40 mennesker, kunne det være, at nogle fik en dårlig smag i munden og kom i tanker om, at det måske ikke er helt godt, når Dronningen minder om alvoren.«