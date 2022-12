Lyt til artiklen

»Videnskab og teknik kan hjælpe os til at nå målene for klimaneutralitet og bæredygtighed. Vi står over for store udfordringer og forpligtelser, ikke mindst af hensyn til de kommende generationer. Det er vi alle nødt til at forholde os til – i tide.«

Dronning Margrethe lagde ikke fingre imellem, da hun leverede det tunge budskab om alles ansvar for klimaet i sin nytårstale for 2022.

Og det ville da være dejligt, hvis alle løftede i flok og så med alvor på klimaets krise, men Dronning Margrethe har umiddelbart lidt svært ved selv at gå forrest som det gode eksempel.

I Her og Nu kan man nemlig læse, at Dronningen på sin tur til London havde valgt at få fragtet sin Audi A8 fra Danmark til England, så hun kun køre rundt i den, mens hun foretog sine juleindkøb.

Chaufføren i bilen kørte altså 2.600 kilometer tur/retur gennem Europa for at stå til rådighed for Dronning Margrethe.

Dronningen kørte ikke selv med i bilen, men tog et fly til den britiske hovedstad.

Og det hænger altså ikke helt sammen.

Det mener B.T.'s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»Jamen, jeg bliver faktisk lidt mundlam. I nytårstalen sagde Dronningen, at vi alle sammen var nødt til at gøre en indsats under klimakrisen – og så sender hun en Audi fra Danmark til England – på en privat ferie i London og flyver selv. Det er jo helt skørt – det skriger til himmelen,« fortæller han.

Dronningens Audi A8 stod klar, da hun turnerede rundt på juleindkøb i London. Foto: Gareth Fuller Vis mere Dronningens Audi A8 stod klar, da hun turnerede rundt på juleindkøb i London. Foto: Gareth Fuller

Jacob Heinel Jensen kan ikke opfatte det anderledes, end at dronningen siger et, men gør noget andet, fordi det ikke var hendes egen idé at omtale klimaet i nytårstalen.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, at alt det vi hører om klimaet i nytårstalerne er Dronningens eget værk. Mit bedste bud er, at det er tanker, der er født i Statsministeriet og så er det Dronningen der siger det. Men måske skulle man overveje at det efterhånden virker meget underligt at sende Dronningen i byen som klimaforkæmper – når hun på ingen måde gør sig nogle klimaovervejelser om sin transport under private ferier.«

Eksperten har ellers stor respekt for, at den kongelige familie har behov for at flyve for at udføre deres arbejde.

»Jeg har sådan set stor forståelse for, at medlemmerne af den kongelige familie er nødt til at flyve rundt -–når de arbejder. De er jo nødt til at komme fra a til b. Men denne tur er en ferie med få arbejdsrelaterede opgaver. Filmen knækker jo, når man begynder at sende sine egne biler samtidig med, at man flyver. Hvorfor i alverden lejer man ikke en bil i London?«

B.T. har kontaktet Kongehuset, der ikke ønsker at kommentere på de kongeliges transport.

Ifølge B.T.s oplysninger, ønskede Dronningen dog ikke at ulejlige den danske ambassade i London, der normalt står for at sætte en bil til rådighed, når Margrethe er i byen.

Hvorfor Dronning Margrethe ikke har ønsket at leje en bil i London, har det ikke været muligt at få svar på.

Onsdag meldte Danmarks nye regering ud, at man har tænkt sig at klimaskat på flyrejser.

Ifølge B.T.'s royale korrespondent kan det være med til at gøre forskellen mellem, hvad Kongehuset siger de vil gøre -–og rent faktisk gør -–tydeligere.

»Mange almindelige danskere er begyndt at tænke over, når de flyver. Regeringen lægger nu en klimaskat på flyrejser. Og Dronningen siger, vi alle er nødt til at forholde os til klimaproblemerne, men både flyver og sender en karet ned igennem Europa for at fragte hende rundt i London. Jeg kan godt forstå, hvis man danskere tænker, hvad i alverden er det, der foregår.«