Tirsdag var en meget særlig dag for hunden Topper, garderne på Amalienborg – måske endda Dronningen.

Fem måneder gamle Topper havde nemlig fået foræret et kostume, der var en perfekt anledning til at aflægge dronning Margrethe et besøg i anledning af hendes 50-års regeringsjubilæum.

»Altså, vi gjorde det måske ikke kun fordi Dronningen har jubilæum,« fortæller Toppers ejer Katrine Nygaard til B.T. og fortsætter:

»Min venindes lillebror er blevet garder, og derfor havde min veninde syet et garderkostume til Topper. Han var overraskende okay med at have det på.«

Topper sidder pænt og kigger på sine måske kommende kollegaer. Foto: topper_the_cockapoo Vis mere Topper sidder pænt og kigger på sine måske kommende kollegaer. Foto: topper_the_cockapoo

Derfor besluttede Katrine Nygaard at tage ham med ud for at se venindens lillebror Anton på sin første vagt.

»Vi kunne godt se, at nogle af garderne havde svært ved ikke at smile,« fortæller hun og understreger, at de allesammen forholdt sig meget professionelle på trods af Topper.

Også Anton var meget professionel. Han sørgede for at der var de obligatoriske to meter mellem ham og hans besøgende.

Da B.T. taler med Katrine Nygaard tirsdag aften, sidder hun og glæder sig til, at den nyansatte garder får fri. En video fra besøget er nemlig endt med at blive delt på influencer Anders Hemmingsens Instagram-profil, der har mere end 1,2 millioner følgere.

View this post on Instagram A post shared by TOPPER | The Cockapoo (@topper_the_cockapoo)

»Han ved slet ikke, at han er blevet delt på profilen. Hans vagter varer 24 timer, så vi venter spændt på, vi kan fortælle ham det,« siger Katrine Nygaard, der faktisk også selv har en del følgere på Instagram.

Eller rettere: Det har hendes hund Topper.

På profilen Topper_the_cockapoo har han næsten 5.500 følgere.

»Jeg har arbejdet som social media manager forskellige steder, så jeg tænkte det kunne være et sjovt lille projekt at lave en Instagram til ham,« siger Katrine Nygaard.

Hun har ikke planer om, at Topper skal være influencer som Anders Hemmingsen. Det vil tage for lang tid.

»Folk vil gerne følge os, fordi Topper se ud, som han gør. Han er jo ret sød at se på. Men det er ikke planen, at det skal være min pensionsopsparing,« afslutter hun.