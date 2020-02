Når solen atter står over Danmark, planlægger vores dronning at drage ud på ikke ét – men to – sommertogter.

Og i år er det de danske øer og Jylland, der får kongeligt besøg, når Dronningen både indleder og afslutter sin sommer på togt med kongeskibet Dannebrog.

Første tur indledes 3. juni, hvor turen går til Kattegat, nærmere bestemt Anholt.

Herefter vender dronning Margrethe og besætningen snuden mod Aarhus Kommune, hvor de vil være fra 5. til 6. juni.

Dronning Margrethe, da hun sidste efterår besøgte Flensborg. Foto: CARSTEN REHDER Vis mere Dronning Margrethe, da hun sidste efterår besøgte Flensborg. Foto: CARSTEN REHDER

På den sidste dag i august drager Dronningen så mod Thisted, for så 1. september at besøge Esbjerg og slutteligt aflægge visit på Fanø 2. september, oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Det er kommunerne, der hver især er værter for besøgene, og undervejs vil Dronningen besøge virksomheder og kulturinstitutionerne.

Og så vil hun naturligvis også hilse på de fremmødte borgere.

At Dronningen tager på sommertogt, er der intet nyt i. Traditionen går faktisk mere end 100 år tilbage til Christian X's regeringstid.

Både dronning Margrethe og hendes far, Frederik IX, har gennem tiden benyttet kongeskibet Dannebrog til formålet.

Det betyder også, at skibet efterhånden har lagt til kaj i langt størstedelen af de danske havne for ikke at nævne havne i Grønland, på Færøerne og andre steder uden for de danske farvande.

Når skibet ikke fungerer som transportmiddel for Dronningen, bliver det brugt som orlogsskib til farvandsovervågning og søredningstjeneste.

I 2019 besøgte den danske dronning Køge Kommune, Nyborg Kommune samt Sydslesvig.