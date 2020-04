Det er ikke hver dag, at man fylder 80 år. Og det er bestemt ikke hver dag, at Danmark kan fejre, at majestæten fylder 80 år.

Derfor er dronning Margrethe da også ked af, at hun har måttet aflyse sin fødselsdagsfejring, når hun fylder rundt den 16. april.

Det fortæller Dronningens nære veninde Camilla Castenskiold:

»Det har vi jo talt om, og det er hun da ked af. Men hun ville jo synes, at det ville være meget lidt hensynsfuldt, hvis ikke hun gjorde det - for nu at bruge hendes eget udtryk,« siger hun.

Der plejer at være trængsel på balkonen på Amalienborg den 16. april på Dronningens fødselsdag - men det bliver der ikke i år, hvor fejringen grundet coronavirussen er aflyst. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Der plejer at være trængsel på balkonen på Amalienborg den 16. april på Dronningens fødselsdag - men det bliver der ikke i år, hvor fejringen grundet coronavirussen er aflyst. Foto: Mads Claus Rasmussen

Camilla Castenskiold har kendt dronning Margrethe, siden de som børn gik i klasse sammen på N. Zahles Skole i København.

Som voksne bevarede de venskabet, og det har blandt andet bud på flere rejser sammen.

Desuden arbejde Camilla Castenskiold i 11 år fra år 2000 som hofdame for Dronningen.

Den nære veninde fortæller, at dronning Margrethe er et meget hensynsfuldt menneske, og at det var derfor, at hun hurtigt traf den svære beslutning om at aflyse alle festlighederne omkring sin fødselsdag.

Festlighederne rummede blandt andet en stor middag for det officielle Danmark på Christiansborg Slot onsdag aften, samt en større og mere privat fødselsdagsmiddag på Fredensborg Slot torsdag aften med deltagelse af royale gæster fra ind- og udland.

Dertil kom, at der skulle være fødelsdagsvækning af majestæten torsdag på Fredensborg, ligesom der var arrangeret flere forskellige andre arrangementer.

Alt dette måtte Dronningen dog sætte en stopper for, da alvoren omkring Covid-19 meldte sig.

»Hun er jo meget hensynsfuld over for dem, hun har med at gøre. Og hun ville jo synes, at det var helt forkert. Det stod klart for hende temmelig tidligt, at det kunne ikke lade sig gøre,« siger Camilla Castenskiold.

LIgesom til sin 75 års fødselsdag (billedet) skulle dronning Margrethe torsdag have holdt stor fødselsdagsmiddag. Den er dog også blevet aflyst. Foto: Keld Navntoft Vis mere LIgesom til sin 75 års fødselsdag (billedet) skulle dronning Margrethe torsdag have holdt stor fødselsdagsmiddag. Den er dog også blevet aflyst. Foto: Keld Navntoft

Historiker Jon Bloch Skipper, der har mødt dronningen flere gange i forbindelse med, at han skrev bogen ‘Tre Søstre’ om Dronningen og hendes søstre, er heller ikke i tvivl om, at regenten har været ked af aflysningen.

»Jeg tror, det ærgrer hende ganske meget, det er der slet ingen tvivl om. Hun er jo fuldt ud bevidst om den rolle og den funktion, hun har. Og hun opfatter jo sig selv som det der nationale samlingssymbol,« siger han.

Historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen er enig:

»Jeg tror, det har været meget ubehageligt for hende at aflyse. Hun har sikkert glædet sig meget til fødselsdagen. Hun kan jo godt lide de der store fester, der er i kongehuset, og hun mener, at det er vigtigt, at kongehuset og landet viser flaget engang imellem ved at holde de her fester. Så det har været trist at skulle gøre det, men det viser bare, hvor alvorligt hun tager situationen,« siger han.

Selv om Dronning Margrethe altså ikke foreløbig får den store fødselsdagsfejring, som der var lagt op til, så går majestæten ikke glip af en fødselsdagssang.

Facebookgruppen ‘Danmark synger for Dronningen’ har nemlig arrangeret, at der bliver sunget fællessang hjemme fra folks stuer torsdag klokken 12.

For at alle synger i takt vil sangene også blive sunget på TV 2.

Der skal synges fire sange - blandt andre ‘I dag er det Dronningens fødselsdag’ og ‘I Danmark er jeg født’. Du kan øve dig på sangene her.